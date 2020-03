Vládní opatření na podporu firem a živnostníků | E15.cz

Co vláda a Poslanecká sněmovna schválily a po souhlasu Senátu a podpisu prezidenta začne platit. Horní komora parlamentu o opatřeních jedná ve středu od 14 hodin:

Program Antivirus na ochranu zaměstnanosti ministerstva práce a sociálních věcí:

Kurzarbeit, až desítky miliard – Opatření na omezení propouštění, po němž dva týdny volaly Svaz průmyslu nebo Hospodářská komora, znamená, že se zaměstnancům zkrátí pracovní doba a ušlý příjem jim z 50 až 80 procent doplatí stát. Kurzarbeit už částečně funguje, naplno bude nastartován od začátku dubna. Pak ho bude vláda podle potřeby prodlužovat.

Při karanténě pobírá zaměstnanec 60 procent mzdy, kterou ze 100 procent uhradí stát. Při nařízeném uzavření provozu nebo nemožnosti přidělit práci má zaměstnanec nárok na celý výdělek, který ze 20 procent uhradí zaměstnavatel a z 80 procent stát. Při omezení výroby kvůli nedostatku surovin a vstupů nebo také poptávky má zaměstnanec nárok na 80, respektive 60 procent výdělku. Zaměstnavatel a stát uhradí po 50 procentech.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zpočátku odhadovalo, že náhrady bude pobírat nejvýše 270 tisíc lidí a výdaje do konce června dosáhnou 7,1 miliardy korun. Šéfka rezortu Jana Maláčová (ČSSD) však nyní hovoří až o desítkách miliard. Stejný názor má viceprezident Svazu průmyslu Jan Rafaj.

Odpuštění sociálního a zdravotního pojištění, až 18 miliard – Stát bude počínaje březnem šest měsíců platit za OSVČ minimální zálohy na důchodové pojištění, opatření má využít na šest set tisíc lidí. Pro ty, kteří mají drobné podnikání jako hlavní činnost, činí tato záloha 2544 korun. V praxi to bude fungovat tak, že živnostník s vyššími než minimálními zálohami nemusí do srpna platit celé tyto zálohy. V ročním vyúčtování pak zpětně doplatí rozdíl mezi šesti minimálními zálohami a tím, co skutečně měl odvádět.

Analogicky to platí i pro zdravotní pojištění, kde minimální záloha pro hlavní činnost činí 2352 korun. Šestiměsíční pardon, kdy stát zaplatí za každého podnikatele zhruba 30 tisíc korun, se zahrne k takzvaným vyloučeným dobám, k nimž patří třeba nemoc.

Pokud by OSVČ neplatily půl roku žádné zálohy, vyčíslilo ministerstvo práce výpadek na 18,1 miliardy korun.

EET a liberační balíčky ministerstva financí:

Zastavení elektronické evidence tržeb, možný výpadek 15 miliard:

Po dobu trvání nouzového stavu a v následujících třech měsících ministerstvo financí úplně zastaví elektronickou evidenci tržeb. Od začátku května tak nebude spuštěna ani třetí a čtvrtá vlna EET, která se měla dotknout 300 tisíc drobných podnikatelů včetně praktických lékařů nebo nuceně uzavřených provozoven, jako jsou například kadeřnictví. Vláda očekávala, že letos získá pomocí EET 15,2 miliardy korun. Tento i předešlé odhady, které počítají s lepším výběrem zejména DPH, však analytici zpochybňují.

balíček I.

– Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.

Fakticky bude všem daňovým poplatníkům (fyzickým i právnickým osobám) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o tři měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

– Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem.

– Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši jeden tisíc korun, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.

– Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení k DPH, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

– Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

balíček II.

– Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u čtvrtletních plátců a první záloha v případě pololetních plátců) se nebude vůbec hradit.

– Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. března do 31. července 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. srpna.

Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.

– Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů fyzických osob i právnických za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za roky 2019 a 2018.

Ošetřovné po celou dobu uzavření škol či školek, necelé tři miliardy:

Stát proplatí dávky ve výši 60 procent mzdy rodičům s dětmi do 13 let po celou dobu uzavření škol, školek a dalších školských zařízení. Příspěvek budou moci pobírat za stejných podmínek i živnostníci, kteří dostanou 424 korun na den. Delší ošetřovné se podle ministerstva práce dotkne asi 190 tisíc lidí, úřad odhaduje výdaje na 2,7 miliardy korun.

Drobným podnikatelům slíbil ošetřovné šéf rezortů průmyslu a dopravy Karel Havlíček (ANO). Kolika lidí by se týkalo, se zatím neví. Zveřejněny nebyly ani celkové náklady.

Další opatření, která žádají firmy nebo opoziční ODS, TOP 09 či STAN:

- kurzarbeit prodloužit na půl roku a strop pro výpočet státního příspěvku zvýšit alespoň na 1,5násobek průměrné mzdy; z nároku na náhrady v režimu kurzarbeitu nesmějí být vyloučeny uzavřené výroby v čele s automobilovým průmyslem

- snížení odvodů, které zaměstnavatelé platí za zaměstnance

- příspěvek pro OSVČ bez zaměstnání ve výši 45 tisíc korun rozložený do tří měsíčních dávek

- odložit platbu daně z příjmu za rok 2019 pro živnostníky, malé a střední podnikatele k 31. 12. 2020 a následné rozložení platby do dvanácti měsíčních splátek

- odložení odvodu DPH za prokazatelně nezaplacené faktury

- neprodlužovat lhůtu pro vracení odpočtů na DPH na 45 dní

- odklad splátek úvěrů a leasingů o tři měsíce až půl roku, u OSVČ také odložení splátek hypoték