Premiér Fiala nepřiznal milionový podíl v záložně, za chybu se omluvil

Premiér a předseda ODS Petr Fiala ve svých majetkových přiznáních opomněl, že byl vlastníkem podílu v Podnikatelské družstevní záložně (PDZ). Napsaly to dnes Seznam Zprávy. Za chybu mu hrozí padesátitisícová pokuta. Server uvedl, že to zjistil při prověřování podezřelých finančních operací v tomto peněžním ústavu. Premiér uvedl, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl. Na sociální síti X dnes Fiala doplnil, že začal prověřovat, jakým způsobem lze situaci napravit, a požádá o doplnění chybějících informací.