Na inauguraci je tlačenice, na expremiéry se nedostalo | e15.cz

Doslova každý decimetr čtvereční usilovně hledají pracovníci Pražského hradu, aby se inaugurace Petra Pavla mohlo zúčastnit co nejvíce politiků, podporovatelů nastupující hlavy státu a dalších významných osobností. Vzhledem k omezeným kapacitám především Vladislavského sálu, který musí tentokrát pojmout přes osm set lidí, nebyli na slavnostní složení slibu čtvrtého českého prezidenta pozváni bývalí předsedové vlád vyjma Andreje Babiše, který je nyní poslancem.

Pravidla jsou daná dopředu, Pavlův protokol o většině jmen nerozhoduje. Pozvaní jsou automaticky všichni zákonodárci, pak by dle zvyklostí měli dorazit hejtmani, zástupci justice, rektoři univerzit, velvyslanci, představitelé armády či církevní hodnostáři. Na společné schůzi Poslanecké sněmovny a Senátu ve Vladislavském sále si vyslechnou z úst Petra Pavla slib s rukou položenou na slavnostním výtisku Ústavy České republiky, který následně stvrzuje podpisem. Pak zazní hymna, během níž vojáci z Petřína odpálí 21 dělových salv. Nad Pražský hrad bude zároveň vytažena prezidentská standarta a nový prezident pronese svůj první projev ve funkci.

Mezi pozvanými hosty jsou tradičně bývalí prezidenti s manželkami. Pozvání obdrželi Miloš Zeman s chotí, Václav Klaus s manželkou i Dagmar Havlová, vdova po prvním českém prezidentovi Václavu Havlovi. Z celkového počtu hostů dostal Petr Pavel dvě stě míst, které mohl libovolně obsadit. „Ta místa jsou určena rodině Petra Pavla a lidem, kteří měli přínos pro jeho prezidentskou kampaň. Budou tam například členové volebního týmu, podporovatelé, klíčoví sponzoři,“ uvedla mluvčí nastupujícího prezidenta Markéta Řeháková.

Ceremoniál bez expremiérů

Bývalí premiéři se musejí spokojit s pozdějším přípitkem s hosty inaugurace ve větším Španělském sále, kam se vejdou tři tisíce hostů. „Kdybych měl lehce nadzdvihnout obočí, myslím, že jako bývalý premiér a předseda Evropské rady patřím do Vladislavského sálu. Ale neberu to úkorně. Jsem rád, že nás pozvali alespoň na číši vína,“ řekl Mirek Topolánek. Někdejší předseda vlády připomněl, že exprezident Václav Klaus bývalé premiéry přímo na inaugurace zval. „Naopak Miloš Zeman je nezval vůbec. Oproti němu je současný přístup protokolu Petra Pavla příjemnou změnou,“ dodal Topolánek. Kvůli zákroku v nemocnici, který musí podle svých slov ve čtvrtek podstoupit, se však musel omluvit.

Pozvánku jen do Španělského sálu dostal také expremiér a bývalý eurokomisař Vladimír Špidla. I ten se ovšem omluvil. „Manželka je nemocná, tak nejdu. Navíc mi to přijde až příliš monarchistické,“ řekl. Do Vladislavského sálu dorazí z titulu poslance finalista prezidentské volby, šéf ANO a také expremiér Andrej Babiš. „Dostal jsem pozvánku a těším se,“ uvedl.

Bývalý předseda vlády Jiří Paroubek se pozvánky naopak nedočkal. „S bývalými premiéry pan nově zvolený prezident počítá, ale jen výběrově. O mně je známo, že jsem Petra Pavla v prezidentské volbě nepodpořil,“ uvedl.

Náročný den pro policii

Slavnostní den už od rána zaměstná policii. Bude doprovázet Pavla s manželkou z Černoučku nedaleko Řípu. „Při přesunu chráněné osoby na Hrad nelze očekávat zásadní dopravní komplikace,“ ujistil mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Pořádek v celém hradním areálu bude zajišťovat šest set policistů.

Pavel dorazí k Pražskému hradu kolem tři čtvrtě na dvanáct, brána Titánů bude symbolicky uzavřená. „Odemkne se petlice, řetěz, kterým bude zajištěná. Brána se otevře a pan prezident za zvuku fanfáry Standarta vjede do Hradu,“ přiblížila Vohralíková. V tu chvíli budou na prvním nádvoří vojáci Hradní stráže a vlajkonoši s historickými prapory, kolem nichž vůz s prezidentem a jeho manželkou projede. Následovat bude oběd prezidentských párů Zemanových a Pavlových, který se uskuteční ve Zlaté jídelně.

Pak už nastane samotná inaugurace ve Vladislavském sále. Bude zahájena příchodem nejvyšších ústavních činitelů – předsedy Senátu Miloše Vystrčila, šéfky sněmovny Markéty Pekarové Adamové, premiéra Petra Fialy a rovněž předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského.

VIDEO: Rozhovor se zvoleným prezidentem Petrem Pavlem

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

Klausovo náhradní pero

Organizátoři museli řešit i zdánlivé drobnosti. Zatímco Klaus podepsal prezidentský slib luxusním perem z dílny firmy Koh-i-noor Hardtmuth, pro Pavla ho na zakázku sněmovny vyrobil brněnský řemeslník Marek Najvar. Obsahuje prvek s trikolorou a datum inaugurace. V dřevěné kazetě bude připraveno i náhradní pero, aby se neopakovala situace z roku 2003, kdy Klaus musel vytáhnout ze saka pero vlastní, neboť to darované nepsalo.

Čeští umělci dostali příležitost i v dalších oblastech inaugurace. Karel Matějka a Petra Dočekalová vytvořili desky a arch se slavnostním slibem, který bude Pavel podepisovat. Pečlivě utajované šaty pro první dámu Evu Pavlovou zase šije návrhářka Štěpánka Pivcová.

Pavel se po inauguraci chystá pozdravit občany z balkonu Pražského hradu a položit květiny k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Podle nastupující Pavlovy kancléřky Jany Vohralíkové se lidé mohou těšit na dvě překvapení. Vzhledem k tomu, že součástí programu není vojenská přehlídka, areál Pražského hradu zůstane pro veřejnost otevřený. Zájemci, kteří chtějí být co nejblíže nově zvolenému prezidentovi, budou moci inauguraci sledovat na velkoplošných obrazovkách přímo na třetím hradním nádvoří či Hradčanském náměstí.

Vzpomínka na Havla

Inauguraci završí v šest hodin večer v katedrále sv. Víta koncert České filharmonie a Pražského filharmonického sboru. Společně vedle státní hymny předvedou tři symbolická díla – Meditaci na staročeský chorál Svatý Václave od Josefa Suka, část z oratoria Svatá Ludmila od Antonína Dvořáka a Te Deum téhož skladatele.

„Nabídka na účinkování při inauguraci prezidenta Petra Pavla byla spontánním nápadem členů obou těles. V tomto složení provedli Dvořákovo Te Deum při mši celebrované Františkem kardinálem Tomáškem po prvním zvolení Václava Havla československým prezidentem 29. prosince 1989,“ uvedl v České televizi generální ředitel České filharmonie a Pražského filharmonického sboru David Mareček.