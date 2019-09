Kauza Čapí hnízdo přehledně: Běží již čtvrtý rok | E15.cz

Premiér Andrej Babiš je od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, sám ale dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného.

Premiér Andrej Babiš je od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, sám ale dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Nyní o případné obžalobě rozhoduje státní zastupitelství. Připomeňte si, jak se celá kauza vyvíjela.

Kauza Čapí hnízdo odstartovala v březnu 2016 Babišovými vzájemně si odporujícími vyjádřeními, které se týkaly padesátimilionové dotace na výstavbu areálu Čapí hnízdo. Celý problém tkví v podezření ze zneužití evropské dotace, která byla určena jen pro malé a střední firmy. Agrofert, který by vzhledem ke své velikosti na dotaci nedosáhl, údajně formálně převedl společnost Čapí hnízdo na jiného vlastníka krytého listinnými akciemi na majitele. Díky tomu se mohla firma Čapí hnízdo vydávat za menší firmu s nárokem na dotaci a v roce 2009 nakonec dotaci skutečně obdržela.

Jména přechodných vlastníků Babiš dlouho nechtěl prozradit. Jejich identitu odhalil až na mimořádné poslanecké schůzi 23. března 2016, která se kauze Čapí hnízdo a roli Andreje Babiše v ní věnovala. „Farmu Čapí hnízdo vlastnily v době získání evropské dotace mé dvě dospělé děti a bratr partnerky Moniky Martin Herodes. Nespáchal jsem žádný dotační podvod,“ uvedl tehdy před poslanci ministr. A na své nevině už ve vyšší státnické funkci stále trvá. Ještě 9. března roku 2016 ale tvrdil, že o Čapím hnízdu nic neví a uvedl: „Není to moje. Je to nějaké firmy, která patří do holdingu.“

Agrofert byl v době žádosti a čerpání evropské dotace podle Babiše pouze partnerem farmy, ručil za její bankovní úvěr a další společnost holdingu, Imoba, pronajímala farmě nemovitosti. Po uplynutí doby nutné ke splnění dotačních podmínek se farma vrátila pod Agrofert. Podle Babiše byla jeho tehdejší skupina nucena projekt v roce 2013 převzít kvůli obrovským ztrátám. Po převzetí vykázala farma v roce 2014 ztrátu 41 milionů korun, v roce 2015 o sedm milionů víc a v roce 2016 již měla ztráta přesáhnout padesát milionů.

„Nejlepší projekt, jaký jsem kdy vymyslel“

Na sporné udělení dotace upozornil již v září 2010 týdeník Ekonom a kauze se začala postupně věnovat i další média. Na základě zveřejněných textů bylo na Babiše v listopadu 2015 podané trestní oznámení. Přispělo k tomu i to, že při natáčení dokumentu Matrix AB Babiš do kamery k Čapímu hnízdu uvedl, že je to ten nejlepší projekt, jaký kdy vymyslel. Tím nechtěně potvrdil svou zásadní roli v celém projektu Čapí hnízdo. Policie začala kauzu vyšetřovat a Babiš se v březnu 2016 hájil prohlášením, že je vše v pořádku, neboť „Dotace pro farmu Čapí hnízdo byla v minulosti opakovaně kontrolována úřady bez jakéhokoli nálezu.“

Server Neovlivni.cz ovšem reagoval zjištěním, že auditoři ROP Střední Čechy již v roce 2011 označili poskytnutí dotace za nezpůsobilý výdaj. Audit KPMG pro ministerstvo financí dospěl ke stejnému závěru. Byla vyměřena pokuta 3,6 milionu korun, která včetně penále činila částku přes 6 milionů korun. Tu ale následně Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy v únoru 2012 z 99 procent odpustila a firma zaplatila jen necelých čtyřicet tisíc korun a penále.

Resort Čapí hnízdo Farma Čapí hnízdo stojí na základech velkostatku nedaleko Olbramovic, který byl postaven v období třicetileté války. V druhé polovině devatenáctého století se statek rozrostl o lihovar. Začátkem dvacátého století začal statek chátrat, až nakonec nebyl využíván vůbec. V roce 2010 byl zchátralý statek přeměněn v luxusní resort. Dnes v Čapím hnízdě najdete ubytování, restauraci, wellness nebo malou zoo.

Vyšetřování pokračovalo a začátkem srpna 2017 přijala Poslanecká sněmovna žádost Policie ČR o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Podezření na trestnou činnost se týkalo dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Vydání obou poslanců k trestnímu stíhání odsouhlasila poslanecká sněmovna 6. září 2017. Ve volbách ale oba stíhaní obhájili své poslanecké mandáty, a tak získali novou imunitu. Policie tak znovu požádala sněmovnu o jejich vydání den po složení poslaneckého slibu 21. listopadu 2017.

Komplikované šetření

V lednu 2018 začala Poslanecká sněmovna opět projednávat otázku poslanecké imunity a vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Nakonec oba poslance vydala i napodruhé. Stíhání Jaroslava Faltýnka policie na návrh státního zástupce zastavila. Celé vyšetřování mělo být původně uzavřeno v průběhu roku 2018, ale řada průtahů jej posunula až do letošního září, kdy se státní zástupce Jaroslav Šaroch podle deníku N rozhodl doporučit zastavení trestního stíhání.

Šarochův závěr ale není definitivní. Do hry totiž mohou zasáhnout jeho nadřízení a premiér by skutečně mohl skončit před soudem. Šaroch své doporučení o zastavení trestního stíhání předal vedoucímu státnímu zástupci Martinu Erazímovi. Jeho úkolem nyní je prostudovat spis, který má přes 20 tisíc stránek.

Pokud Šarochovy argumenty, proč zastavit stíhání Babiše a jeho rodiny, Erazíma přesvědčí, Šarochův návrh přijme a spustí se administrativní úkony vedoucí k ukončení stíhání. Pokud se ale Erazím se Šarochovým vysvětlením neztotožní, může mu dát pokyn k dopracování, případně mu může doporučit jiný právní názor. K němuž by měl dozorující zástupce přihlédnout.

Co se pak dál může v kauze dít? Buď se věc vrátí k došetření policii, nebo dojde k zastavení trestního stíhání, případně k podání obžaloby. Nejvyšší státní zastupitelství má tři měsíce na to, aby zhodnotilo, zda je takové rozhodnutí zákonné.

Server iRozhlas zveřejnil deset důkazů, s nimiž policie v kauze pracuje: Interní zpráva banky HSBC, kdy farma Čapí hnízdo získala půjčku jen díky tomu, že je součástí Agrofertu. Ekonomický posudek zadaný policií, který poukazje na skutečnost, že přípravné práce prováděla společnost Imoba, která je součástí Agrofertu. Výpovědi svědků, kteří viděli Andreje Babiše na stavbě Čapího hnízda v období po únoru 2008. E-mailová korespondence týkající se webových stránek Čapího hnízda, která prokazuje, že se Andrej Babiš osobně angažoval a měl rozhodující slovo. Výpis z Babišova účtu, kdy Andrej Babiš za akcie platil ze svého, údajně jako dar svým blízkým. Dokumenty prokazující, že manažerka Agrofertu Jana Mayerová se zajímala o podmínky dotace, a údajně žádost o dotaci také podepsala. Materiály, podle nichž zemědělské dotace Farmy Čapí hnízdo ve výši cca 2 milionů korun řešil pracovník Agrofertu. Dokumenty úřadů o zapojení firmy Imoba z holdingu Agrofert do dění na Farmě Čapí hnízdo (stavební povolení, nákupy okolních pozemků) dříve, než došlo k přechodu pod společnost Imoba a v době, kdy Andrej Babiš podle svých slov s farmou neměl mít co do činění . Spojení Farmy Čapí hnízdo s holdingem Agrofert přes společnost DZV Nova, kdy Farma Čapí hnízdo získala část základního kapitálu ve společnosti DZV Nova patřící do holdingové struktury společnosti Agrofert Holding, což v poodstatě není možné bez vědomí vlastníka, Andreje Babiše. Posudky ukazující na zkreslené nebo zamlčené údaje v žádosti o dotaci.