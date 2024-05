Příspěvky na péči o zdravotně postižené se zvýší, Senát s tím souhlasil

Příspěvky na péči o zdravotně postižené ve vyšších stupních závislosti se od července zvýší o desetinu až dvě pětiny. Senát to dnes schválil v rámci koaliční novely, která má také podpořit poskytování sociálních služeb potřebným lidem v jejich domácím prostředí. Novelu nyní dostane k posouzení prezident.

Příspěvky na péči novela zvyšuje ve třech ze čtyř stupňů závislosti na pomoci druhých. Nejnižší dávka, tedy v prvním stupni závislosti, zůstane na současné úrovni, což bylo ve Sněmovně terčem kritiky s ohledem na záměr ministerstva práce a sociálních věcí zvýšit od pololetí maximální ceny, které mohou lidé za sociální služby platit. Vzrůst by mohly nejvyšší možné částky za terénní a ambulantní služby.

Senátoři ale k novele při jejím schvalování žádné námitky nevznesli. Pro předlohu beze změn hlasovalo 57 ze 68 přítomných senátorů, podpořili ji i členové opoziční frakce ANO a SOCDEM. Proti byla pouze Daniela Kovářová (nezávislá), deset senátorů se hlasování zdrželo.

Nyní dostávají dospělí na úhradu sociálních služeb měsíčně 880, 4400, 12.800 a 19.200 korun a lidé do 18 let věku 3300, 6600, 13.900 a 19.200 korun. Od července budou podle novely dospělí pobírat 880, 4900, 14.800 a 23.000 korun, lidé s nejvyšší dávkou v domácím prostředí 27.000 korun. Dětem bude stát vyplácet 3300, 7400, 16.100 a 23.000 korun, při péči doma 27.000 korun. Roční rozpočtový dopad se odhaduje na sedm miliard korun.

Novela má podpořit přednostní poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí klienta, pokud je to možné. Pobytové služby by měly představovat podle předkladatelů až poslední řešení. Novela v souvislosti s tím upravuje i takzvanou neformální péči. Jde například o její podporu formou poradenství i odlehčovacími službami, které umožňují zajistit pečujícím lidem odpočinek. Mohly by podle novely trvat až 180 dnů v roce místo nynějších 90, omezení se nebude vztahovat na terénní služby.

Sněmovna v novele upravila požadavky na bezúhonnost pracovníků v sociálních službách, budou stejné jako u zdravotníků. Větší obecní úřady budou podle předlohy cíleně vyhledávat poskytovatele sociálních služeb bez oprávnění.