Andrej Babiš oznámil datum podpisu koaliční smlouvy
Dohoda o spolupráci hnutí ANO, SPD a Motoristů má být podepsána v pondělí 3. listopadu, kdy se poprvé sejde nově zvolená Poslanecká sněmovna. Andrej Babiš, pověřený prezidentem Petrem Pavlem sestavením vlády, uvedl na sociální síti X, že koaliční partneři ladí poslední detaily programového prohlášení i návrh nového jednacího řádu, který má zefektivnit práci dolní komory.
„Máme domluvenou koaliční smlouvu. Tu jsme si domluvili, že podepíšeme v pondělí 3. listopadu v den, kdy zasedne poprvé nová Sněmovna," řekl Babiš. V jednání ANO, SPD a Motoristů o programovém prohlášení možné budoucí vlády zůstávají podle Babiše k dotažení některé body, na kterých ještě není shoda. Zástupci ANO, SPD a Motoristů budou dnes vedle programového prohlášení jednat také o návrzích na obsazení vedení Sněmovny a jednotlivých výborů, připomněl. Babiš by měl podle Pražského hradu poskytnout prezidentovi Petru Pavlovi koaliční smlouvu a programové priority ve druhé polovině tohoto týdne.
„Dnes projednáme nový jednací řád Sněmovny, náš návrh, po kterém hlavně stávající vláda tak volala, aby se změnil, aby Sněmovna byla efektivní," řekl také Babiš. Jednání Sněmovny v posledních čtyřech letech, kdy byly ANO a SPD v opozici, mnohdy blokovaly jejich obstrukce a některé schůze se protáhly do pozdních nočních hodin nebo i do následujících dní. S dlouhými projevy vystupovali Babiš i předseda SPD Tomio Okamura.
Jednací řád Sněmovny zůstavá stejný
Prezident Pavel v červnu v projevu ve Sněmovně vyzval k zamyšlení nad tím, zda není čas na kultivaci a úpravu pravidel parlamentní diskuse. Poslanecké novely sněmovního jednacího řádu, jejichž cílem bylo omezit obstrukce a zvýšit efektivitu jednání, ale spadly pod stůl s volbami a koncem minulé Sněmovny.
Vedení Sněmovny by měli poslanci volit druhý den první povolební schůze, tedy ve středu 5. listopadu. Předsedou dolní komory by se mohl podle dosavadních informací stát Okamura. Jeho protikandidátem bude v tajné volbě nominant KDU-ČSL Jan Bartošek.
Počet místopředsedů Sněmovny by měl v porovnání s minulým volebním obdobím klesnout o dva na čtyři. ANO oznámilo nominaci Patrika Nachera, kandidát Motoristů dosud není známý. Dvě místopředsednické pozice připadnou stranám budoucí opozice, konkrétně ODS a STAN. Občanští demokraté chtějí opět navrhnout Jana Skopečka, hnutí STAN ohlásilo nominaci předsedy a dosavadního ministra vnitra Víta Rakušana.