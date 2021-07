Roman Janoušek nastoupil do pankrácké věznice | E15.cz

Odsouzený lobbista Roman Janoušek nastoupil ve čtvrtek do vězení. Potvrdila to mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová. Podle České televize dorazil muž do pražské pankrácké věznice. O tom, že se podnikatel musí vrátit zpět do výkonu trestu rozhodl Vrchní soud v Olomouci. Podle něj jeho zdravotní stav pobytu ve vězení nebrání.