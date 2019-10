Pohřeb Karla Gotta: Prahu čeká rušný pátek | E15.cz

Za mimořádného zájmu veřejnosti začalo dnes v 08:00 v pražském paláci Žofín poslední rozloučení se zpěvákem Karlem Gottem, který po těžké nemoci zemřel minulý týden. Rakev bude oficiálně vystavena do 22:00, počítá se ale s tím, že palác bude otevřen až do půlnoci. První lidé začali ke Slovanskému ostrovu přicházet už ve čtvrtek odpoledne, časně ráno se vytvořila fronta přes přilehlý most Legií až na Janáčkovo nábřeží na protějším břehu Vltavy.