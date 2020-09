Šéf olympijského výboru Kejval má rivala. O post se utká s pozemním hokejistou Neusserem | E15.cz

Půjde zřejmě o tvrdý souboj. Předseda svazu Gino Schilders totiž uvedl, že se Kejval pokusil ovlivnit rozhodování pozemkářů o obsazení místa v plénu. Kejval v reakci prohlásil, že pouze požádal svaz pozemního hokeje, aby zvážil, že jako jeden z mála sportů nemá v plénu ČOV svého předsedu nebo jiného voleného zástupce.

Kejvala kritizuje ovšem i Neusser za kroky ČOV v rámci volebního boje. "Generální sekretář ČOV mi odmítl poskytnout jména budoucích volitelů, tedy delegátů do pléna ČOV. Vlastně je tomu tak dobře. I toto hloupé jednání přesně ilustruje minulou a současnou situaci v ČOV," říká Neusser a dodává: "Skoro vše se přizpůsobuje egoistickým zájmům Jiřího Kejvala, nikoliv sportovním svazům a sportovcům, jak tomu má být."

O volby do vedení je ostatně velký zájem, čtyři uchazeči jsou na pozici místopředsedů a přes dvacet na členy výkonného výboru. Kandidáty pro volební plénum, které se uskuteční 8. října v Kongresovém centru České národní banky, zveřejnil olympijský výbor. ""Jsem z tak velkého zájmu zástupců sportovních svazů o práci v Českém olympijském výboru nadšený," uvedl Kejval.

Ten je šéfem ČOV od roku 2012, kdy ve funkci vystřídal Milana Jiráska. Tehdy ani o čtyři roky později neměl protikandidáta. Tím je nyní Neusser, trenér ženské reprezentace pozemního hokeje.

Neusser nyní Kejvala ostře kritizuje i za snahy ovlivnit vedení Českého svazu pozemního hokeje, aby jeho nominaci zabránilo. "U člověka, který má významnou spoluodpovědnost za to, že český sport přišel o financování, jež mu přinášelo vlastnictví Sazky, to asi překvapivé není," uvedl Neusser v narážce na to, že Kejval působil ve vedení Sazky v době panování Aleše Hušáka. To skončilo krachem loterijního monopolu.

Neusser zároveň Kejvalovi vyčítá to, že se připojil k trestnímu řízení vůči České unii sportu. V rámci něj jsou stíháni šéf unie a známý pražský advokát Miroslav Jansta a bývalý šéf Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta. Neusser proto chce poškozené vztahy napravit. "Je zřejmé, že Jiří Kejval není tohoto schopen, když to byl on, kdo připojení k trestnímu řízení navrhl a prosadil. Když to byl on, kdo zásadním způsobem partnery podrazil," upozorňuje Neusser.