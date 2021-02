Senát vrátil pandemický zákon poslancům se změnami. Chce svázat restrikce s pandemickou pohotovostí | E15.cz

Pravomoc vydávat širší restrikce k omezení šíření COVID-19 mají dostat ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice. Výslovně budou moci omezovat například obchod, služby, výrobní provozy, bazény i veřejné a soukromé akce, a to celostátně nebo regionálně. Nebude nutný nouzový stav.

Pokud by Senát nezasáhl, opatření ministerstva a hygienických stanic by mohla platit i mimo pandemickou pohotovost bez možnosti sněmovny je zrušit. Stěžejní části zákona přitom mají být účinné do konce února příštího roku.

Po skončení schůze senátorů až kolem půl desáté večer zasedla také vláda, která se zahájením jednání čekala na ministra Blatného, který se zdržel právě na jednání Senátu.

Zpřísněná protikoronavirová opatření by měla vláda představit ještě dnes. Podle místopředsedy hospodářského výboru Martina Kolovratníka (ANO) kabinet zvažuje výrazné omezení volného pohybu osob, lockdown průmysl ale podle něj vůbec není na pořadu. Kolovratník věří, že vláda představí zpřísněné restrikce ještě dnes do půlnoci. Platit by mohla od soboty nebo ještě později. Stejně to vidí i Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Oba to uvedli v ČT.