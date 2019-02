Senátoři schválili lex brexit. Britové budou mít v Česku stejná práva jako dosud | E15.cz

Česká republika je připravená na případný tvrdý brexit, tedy odchod Velké Británie z Evropské unie bez výstupové dohody. Čeští senátoři bez problému schválili zákon, který v případě tvrdého brexitu zachovává současná práva pro Brity žijící v Česku do konce roku 2020. Ministr vnitra Jan Hamáček upozornil, že zákon začne platit pouze v případě stejného kroku ze strany Velké Británie vzhledem k českým občanům. Zákon nyní míří k podpisu k prezidentovi.

Reciprocita je zatím z britské strany jen přislíbena, legislativní systém je ale v Británii podle senátorů pružnější a práva Čechů žijící na ostrovech by tak měla zůstat na přechodné období nadále stejná. V Británii žije několik desítek tisíc Čechů, v Česku žije zhruba osm tisíc Britů. „Zákon upravuje pobyt Britů na našem území, nabývání státního občanství, uzavírání manželství, přístup na trh práce, výplatu některých sociálních dávek a podpory v nezaměstnanosti, uznávání kvalifikací nebo nakládání s léčivými přípravky,“ shrnul úpravu Hamáček.

Někteří senátoři upozorňovali, že by platnost zákona němela být podmíněna reciprocitou. „I kdyby k ní nedošlo, pořád si myslím, že má smysl zákon přijmout. Jsem přesvědčen, že Britové žijící a pracující u nás mají mít možnost i po brexitu u nás pracovat. To pomůže i naším firmám, které bojují s nedostatkem zaměstnanců,“ řekl senátor Václav Hampl (KDU-ČSL).

„Existují oblasti, kde tu reciprocitu nepotřebujeme, například při dovozu léků. Stejně to platí pro uznávání kvalifikací, zejména lékařů. Je důležité tyto výhody zachovat bez ohledu na to, jak se Británie zachová,“ řekl Hampl. Senátoři nicméně schválili původní znění zákona.

Zákon dále ošetřuje daně z příjmů ve vztahu ke Spojenému království, stavební spoření a penzijní připojištění britského občana. Dále pojednává například o platebních transakcích v britských librách. Některá opatření ohledně pobytu, daní a uznávání kvalifikací zdravotnických pracovníků by podle předlohy platily i po konci roku 2020. Uznávání zdravotnického vzdělání by se týkalo i Čechů, kteří vystudovali lékařství na britských univerzitách.

Velká Británie by měla odejít z Evropské unie 29. března. Tamním poslancům se ale stále nedaří schválit výstupovou dohodu, kterou premiérka Theresa Mayová vyjednala s představiteli Evropské unie. Neshody přetrvávají u úpravy režimu na severoirských hranicích. Mayová v úterý poprvé připustila, že by se brexit mohl o několik měsíců odložit. Britští poslanci by o tom měli hlasovat v polovině března.