Oslavy 17. listopadu zastínil protest proti Babišovi | E15.cz

Zdaleka největší bylo shromáždění na pražské Letné proti konfliktu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), jeho vládě podporované KSČM a prezidentu Miloši Zemanovi. “Hanba Babišovi, hanba Zemanovi,” skandoval dav.

Protestu se zúčastnili lidé z Prahy i regionů napříč Českem včetně soukromých zemědělců s traktory. Organizátoři hovořili až o 300 tisících demonstrantech, mobilní operátoři o 257 tisících a policie o 250 tisících. Počet byl zhruba stejný jako v červnu, kdy se uskutečnilo zatím největší vystoupení veřejnosti právě od listopadového převratu. Události se věnovaly CNN, BBC, ZDF, Reuters a další zahraniční média.

Pořadatelé akce z uskupení Milion chvilek vyzvali Babiše, aby přestal zneužívat svou politickou, ekonomickou a mediální moc. Z vystoupení dalších řečníků i z transparentů bylo zřejmé, že převedením holdingu Agrofert do svěřenského fondu, který kontroluje jeho manželka a právníci, své odpůrce nepřesvědčil.

„Andreji Babiši, vyzýváme vás, abyste ze svého obrovského střetu zájmů vyvodil důsledky. Buď odvolejte do konce roku Marii Benešovou z postu ministryně spravedlnosti a zbavte se Agrofertu, nebo odstupte z premiérské funkce,“ prohlásil šéf Milionu chvilek Mikuláš Minář s tím, že v opačném případě budou 7. ledna vyhlášeny nové termíny protestů.

Babiš označil za skvělé, že lidé mohou vyjádřit svůj názor a nikdo je za to neperzekuuje a nenapadá. „A je fakt skvělé, že máme svobodné a demokratické volby, v nichž si můžeme zvolit své zástupce,“ dodal a demisi odmítl. "Co se stane? Padne vláda, budeme mít krizi," podotkl.

Minář také vyzval opoziční ODS, Piráty, lidovce, TOP 09 a STAN, aby do roka představili program pro Česko a zejména před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2021 vytvořily menší koalice. Nejširší veřejnost pak požádal, aby se aktivněji zapojila do politiky.

„Hlasy středopravých voličů nesmějí propadnout. Ve volbách dosáhneme změny,“ reagoval předseda občanských demokratů Petr Fiala. „Je důležité, aby se strany více otevřely. Politika se dělá odspodu," uvedl lídr Pirátů Ivan Bartoš.

V uvolněnější atmosféře se odehrávaly nedělní oslavy samotného výročí listopadu 1989, byť i při nich čelil Babiš kritice. Spolu s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem ho několik lidí vypískalo na Národní třídě při pokládání květin, vytýkali mu jeho spolupráci s bývalou Státní bezpečností.

Šéf ANO následně vystoupil na setkání s premiéry V4 v Národním muzeu. "Jak jistě víte, byl jsem členem komunistické strany. Nejsem na to pyšný. Jak jsem mnohokrát řekl, nebyl jsem v té době tak statečný a angažovaný jako Václav Havel," řekl.

To už si Babiš uvázal kravatu s českou trikolorou. Ráno při pietním aktu měl ještě kravatu s ruskou trikolorou, která se liší pořadím barev.