Herci už voliče lákat nebudou. Strany sázejí na osvědčené tváře | E15.cz

Volby se budou konat už za půl roku, ale není stále jasné, podle jakých pravidel. Politici se stále dohadují nad podobou volebního zákona, který musejí po únorovém rozhodnutí Ústavního soudu zásadně přepracovat. Přijmout by ho měli do května. Byť se většina stran již dohodla na zachování čtrnácti volebních obvodů, tedy čtrnácti kandidátních listin, definitivně rozhodnuto není. Hnutí ANO, které sází na výrazného předsedu Andreje Babiše, by si představovalo méně obvodů, ideálně jeden nebo dva. Více lidí v republice by tak do schránek dostalo kandidátku s premiérovým jménem. Nápad ale nemá ve sněmovně podporu. Zákonodárci musejí také rozhodnout o hranici vstupu koalic a trojkoalic do sněmovny, nyní se jedná o deset a o patnáct procent. Nově se má snížit, hovoří se o sedmi, osmi, devíti a o jedenácti procentech. Největší debata se ovšem vede kolem návrhu novely volebního zákona poslance Marka Bendy (ODS), který počítá s tím, že by se poslanci dostali do sněmovny ve dvou kolech. Mandáty, které by zbyly po přepočtení voličských hlasů, by se nepřidělovaly podle míry voličské podpory jako dosud, ale vedení stran by v takzvaném druhém skrutiniu rozhodla, které kraje budou moci vyslat své kandidáty. Není to přitom málo mandátů, před čtyřmi lety zbylo po prvním přepočtu 34 poslaneckých míst. Návrh provázejí rozporuplné názory a může potenciálně narazit v Senátu.