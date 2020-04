Škola jako družina. Žáci prvního stupně budou moci zůstat ve škole i odpoledne | E15.cz

Do konce školního roku se do lavic mohou vrátit maturanti, studenti posledních ročníků vysokých škol a žáci prvního stupně základních škol. Většinou jen v omezeném režimu a dobrovolně. Ministerstvo školství chce především ulevit rodičům malých dětí, kteří by se tak mohli vrátit do práce a přestali by pobírat od státu ošetřovné.

Žáci prvního stupně základních škol se do lavic dobrovolně vrátí 25. května, ve třídě jich ale může být nejvýše patnáct a skupiny se nesmějí míchat. O nošení roušek by rozhodoval učitel. U ostatních dětí, které nebudou chtít do školy a zůstanou doma, bude nadále probíhat výuka na dálku.

„Školní skupiny nebudou fungovat jenom dopoledne, ale plynule se odpoledne překlopí do něčeho na způsob družiny,“ řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). „Smyslem toho je, aby se rodinám, kde distanční výuka z různých důvodů nefunguje nebo je to ekonomicky náročné, ulevilo tím, že mohou dát dítě do školy,“ řekl. Klasické družiny, kde by se děti mísily, fungovat nebudou.

Byť školy představení harmonogramu vítají, obávají se, že návrat pouze části menších dětí do škol může vyvolat zmatky. Třídy se budou muset rozdělit na menší, bude tím pádem třeba více učitelů, kteří budou muset učit nejenom přítomné žáky, ale i ty, kdo zůstali doma.

„Prostorově to jsou sice možná školy schopné nějak udělat, ale musíme k dětem přidělit nějaké učitele navíc. A ti by pak zase chyběli při výuce na dálku,“ uvedl náměstek libereckého primátora pro školství Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj). V praxi by kvůli nedostatku učitelů mohli mít na starost výuku prvňáčků učitelé ze druhého stupně, kteří ovšem nemají potřebnou průpravu. „Z hodiny na hodinu nejsou schopni se překvalifikovat na prvostupňové učitele,“ řekl například ředitel žďárské základní školy Ivan Vítek.

„Je otázka, jestli ty dva tři týdny zdravotního rizika nám za to stojí,“ reagoval také šéf lidovců Marian Jurečka, podle kterého tím nicméně vláda ušetří na ošetřovném. Rodiče, kteří takto pošlou děti do školy, totiž přestanou mít nárok na ošetřovné, které v současnosti činí 60 procent základu mzdy a vyplácí ho stát po celou dobu uzavření škol.

Studenti druhého stupně základních škol, středních a vysokých škol se budou nadále učit primárně na dálku. Pouze maturanti se budou moci od 11. května potkat s učiteli kvůli přípravě na zkoušky. Obdobně to je od příštího týdne u studentů posledních ročníků vysokých škol.

Uvolnění opatření u ostatních studentů bude záležet na epidemiologické situaci, Plaga nicméně počítá s plnou funkcí škol až od září. Termín jednotných přijímacích zkoušek na střední školy ještě není znám, podle Plagy jde z epidemiologického hlediska o nejrizikovější událost.