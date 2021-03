Slavia má dostat jeden a půl milionu eur. Jenže čelí obvinění z rasismu | E15.cz

Český fotbalový klub SK Slavia Praha sehrál ve čtvrtek drastický zápas se skotskými Rangers. Přestože Slavia vyhrála, není jasné, jak dopadne vyšetřování údajného rasistického urážení, kterého se měl dopustit Ondřej Kúdela. Pokud se však potvrdí její postup do čtvrtfinále evropské ligy, získá jeden a půl milionu eur.

Včerejší zápas Slavie v osmifinále Evropské ligy byl doprovázen velmi nepříjemnými potyčkami na hřišti i mimo něj. Výsledek by měl Slavii zajistit postup do čtvrtfinále a z toho plynoucí odměnu 1,5 milionu eur, přes 39 milionů korun. UEFA teď bude prošetřovat údajný rasistický incident.

Ve čtvrtfinále se Slavia utká s londýnským Arsenalem. První zápas je na programu 8. dubna v Londýně, odveta v Praze česká Slavii o týden později.

Konflikt Kamara s Kúdelou:

Konflikt Kamara s Kúdelou • VIDEO iSport.tv

Během duelu, ve kterém Slavia vítězila 2:0, se hráč Rangers Kemar Roofe v souboji o míč neudržel a brutálně kopnul slávistického brankáře Ondřeje Koláře do obličeje. Ten musel ze zápasu kvůli vážným zraněním obličeje ihned odejít. „Noční vyšetření ukázalo zlomeninu čelní dutiny vlevo. Ondřej Kolář po příletu zamíří do péče lékařů Ústřední vojenské nemocnice,“ napsal na Twitteru předseda představenstva SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík.

Nocni vysetreni ukazalo zlomeninu celni dutiny vlevo. Ondrej Kolar po priletu zamiri do pece lekaru UVN. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) March 19, 2021

To však nebyl jediný zádrhel zápasu. Těsně před koncem zápasu se český hráč Ondřej Kúdela rozohnil a v záchvatu emocí naběhl k protihráči Glenu Kamarovi, kterého údajně rasisticky urazil. Kúdela však jednoznačně odmítá jakékoli nařčení z rasismu s tím, že protihráči řekl pouze „You are fucking guy“. „Bylo to řečeno v emocích po dvou červených kartách a řadě brutálních zákroků soupeře, ale naprosto odmítám rasismus,“ uvedl Kúdela.

Po utkání nebyl tým půl hodiny vpuštěn do kabin a Ondřeje Kúdelu bez varování napadl pěstmi do obličeje protihráč Kamara za přítomnosti trenéra Stevena Gerrarda. Slávisté zavolali policii, zatímco všemu přihlíželi šokovaní zástupci UEFA. Unie evropských fotbalových asociací uvedla, že incident bude prošetřovat a momentálně čeká na zprávu od rozhodčích.