Sněmovna začala projednávat senátní ústavní žalobu na Zemana | E15.cz

„Prezident kontinuálně porušuje ústavu,“ říká Láska a mimo jiné připomíná, že Zemanovi předchůdci působili při sestavování vlád jako mediátoři.

„Při jmenování úřednického kabinetu Jiřího u Rusnoka Zeman zneužil sestavení vlády ke svým mocenským zájmům, osobním přáním a ambicím,“ dodává Láska.

Žaloba zmiňuje i demisi bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). „Prezident ji interpretoval tak, že se demise vztahuje jen na premiéra a nikoliv na celou vládu. Výklad ústavy byl přitom jasný ústavním právníkům i předchozím prezidentům,“ podotkl.

Senátor zmiňuje i první vládu Andreje Babiše (ANO), která nezískala důvěru Poslanecké sněmovny. „Prezident otálel se jmenováním nové vlády, prodlužoval vládnutí vlády v demisi a nehledal řešení. První vláda Andreje Babiše vládla přes pět měsíců v demisi a byla zcela závislá na vůli prezidenta,“ poznamenal Láska s tím, že byl porušen zcela základní princip, podle něhož vláda podléhá sněmovně.

Aby mohla být žaloba na Zemana podána, muselo by s návrhem horní komory souhlasit alespoň 120 poslanců. Podle odhadů bych jich mohlo být pro jen 73.

Láska v závěru vystoupení odmítl tezi, že Senát je vyšetřovatel a sněmovna státní zástupce. „Senát i sněmovna nesou odpovědnost za svá rozhodnutí, není mezi nimi vztah podřízenosti a nadřízenosti. Ať bude vaše rozhodnutí jakékoliv, Senát zůstane žalobcem. Jde o dodržování principů parlamentní demokracie,“ vzkázal poslancům.

Jeho kolega Tomáš Goláň (Senátor 21) připomněl, že ústavní žaloba na prezidenta dosud nebyla od vzniku samostatné ČR podána, takže její předkladatelé neměli z čeho vycházet.

"Nevím, jestli je žaloba bezvadná. Nikdo jiný než Ústavní soud to ale nemůže posoudit. Apeluji na to, abychom se věnovali jednotlivým bodům, abychom se neuráželi," vyzval.

Podle šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka je žaloba, pro níž hlasovalo 48 senátorů, snahou změnit výsledek fotbalového utkání po jeho konci. „S výsledky prezidentských voleb z roku 2018 se musíte smířit. Miloše Zemana volily 2 miliony 853 tisíc lidí,“ řekl a dodal, že z projevu Lásky byla patrná nenávist vůči Zemanovi. „Nenávist k prezidentovi z něj přímo stříkala, jsem úplně postříkaný,“ prohlásil Faltýnek s tím, že není právník, ale jen „hloupý zemědělec“.

Předseda opoziční ODS Petra Fialy připomněl, že sněmovna nemá kompetenci žalovat prezidenta. „V ústavě se píše, že Ústavní soud posuzuje žalobu Senátu, to je důležité a může to usnadnit naše rozhodování. Nemám pochybnost o legitimitě Ústavního soudu a ani Senátu,“ řekl.

Podle šéfa KDU-ČSL Marka Výborného prezident zapomíná na svoji roli. „Očekává se od něj uměřenost a důstojnost, upřednostnění zájmů státu před zájmy vlastními. Právě takového prezidenta bych přál naší zemi. Miloš Zeman takovým prezidentem není, nebyl, a bohužel nebude,” zhodnotil Výborný.

Rozruch v jednací sále způsobila šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO). „Poslouchám pečlivě diskuzi. Ale po celou dobu, co tu sedím, dostávám zprávy od cizích lidí vzkazy typu: jak to můžete vydržet? Není tam jediný vzkaz na podporu této žaloby. Dovolím si citovat jeden z nich: je to opoziční a senátorská špína,“ řekla Schillerová.

„Odmítám takové útočení na demokratickou diskuzi. To končí vždycky diktaturou,” reagoval poslanec Jan Čižinský (KDU-ČSL). „Opravdu nemůžete říkat o Sněmovně, že je to špína. To je nehorázné. Ministři vlády by měli používat důstojný slovník,” přidal se předseda poslanců Pirátů Jakub Michálek.