REPORTÁŽ Z MORAVY: Soused nestihl utéct z vrchního patra, házelo to s ním po místnosti | E15.cz

Starosta Lužic Tomáš Klásek byl ve čtvrtek, v den pohromy, se zastupitelstvem na jednání, kde projednávali důležité investice. „Najednou jsem viděl z okna takový vír, kolem kterého lítalo několik papírů, odpadků a utržených střech. Byl to takový šedivo-zelený trychtýř, který naštěstí uhnul do jedné ulice jménem Důlní, což zachránilo zbytek obce,“ uvedl Klásek, jehož dům stojí právě v ulici Důlní. „Když se to přehnalo, běžel jsem domu, kde seděla manželka celá zakrvácená. Vzalo nám to střechu i vrchní patro,“ dodal.

Kláska ale neopouští dobrá energie a obyvatele obce se snaží neustále podporovat. „Říká se, že tornádo nikdy neprojde stejným místem. Příští tornádo už budeme řídit z obýváku přes mobil,“ směje se Klásek a upozorňuje, že člověka nesmí přejít humor a naděje. „Mám na starost celou obec. Nesmím klesat na mysli a musím mezi lidmi udržet humor,“ dodává.

V ulici Důlní nám poskytli rozhovor i manželé Janíkovi, kterým tornádo taktéž vzalo střechu, rozbilo okna a téměř všechno, co bylo uvnitř domu. Během chvíle, kdy se tornádo přihnalo do Lužic, byl Svatopluk Janík ve sklepě, kde spolu s jeho dcerou vyráběli med.

„Dcera najednou vyběhla ze sklepa nahoru a zakřičela na mě, ať se rychle běžím schovat do sklepa. Sotva jsem opustila obývák, slyšela jsem, jak vítr vysklil okna,“ popisuje katastrofický zážitek Janíková a dodává, že jí sklep zachránil opravdu na poslední chvíli.

Nejhorším zážitkem byl pro manžele Janíkovi ten hluk. „Nejhorší ze všeho byl ten hluk. Nechci na to myslet, ale pořád se mi to vrací a nemůžu to dostat z hlavy,“ vzpomínají Janíkovi. Ti stejně, jako ostatní obyvatelé zasažených obcí, teď trpí mimo jiné i ztrátou vinohrad. „Náš vinohrad jsme budovali více než patnáct let, teď nemáme vůbec nic,“ stěžují si Janíkovi. Teď celé dny tráví v jedné místnosti spolu s celou rodinou, která jim pomáhá třídit a uklízet nepořádek v domě. „Máme štěstí, že máme takovou rodinu a pravnučku, která nám teď jako jediná vykouzlí úsměv na tváři,“ dodávají.

„Měli jsme ale štěstí v neštěstí. Důležité je, že jsme to přežili. Náš soused si prožil ještě větší peklo než my,“ říká Janík. „On bohužel nestačil utéct z vrchního patra, ve kterém to s ním začalo házet ze strany na stranu. Teď je v nemocnici s vážnějšími poraněními páteře, nemůže chodit a ochrnuly mu ruce,“ popisuje Janík.

„Teď potřebujeme především řemeslníky, kteří nám pomohou opravit dům. Bohužel máme zprávy od zedníka, že nemají dostatek stavebního materiálu,“ zoufá si Janíková. Celou situaci ale nesou statečně. Jejich děti jim zařídili účet na crowdfundingové platformě Donio, což by mohlo manželům výrazně pomoci.

Během našeho rozhovoru s touto rodinou je přišel navštívit starosta Lužic Tomáš Klásek, který je přišel znovu upozornit na to, aby se Janíkovi vydali v příštím týdnu do místní Sokolovny, kde budou zastupitelé Ministerstva pro místní rozvoj. „Prosím, běžte tam. Budou tady pro vás, aby vám pomohli vyplnit formuláře pro dotace na opravy domů. Využijte toho,“ apeloval. „Všechno to zvládneme, ničeho se nebojte. Tudy tornádo už neprolítne,“ uklidňoval rodinu Klásek.