Spolu bude kandidovat spolu ve čtyřech krajích. Ve zbývajících už ne

Koaliční smlouvu pro krajské volby v Jihomoravském kraji podepsali občanští demokraté, lidovci a TOP 09 už v únoru. Společnou kandidátku povede hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL, která v krajských volbách před čtyřmi lety skončila na druhém místě. Volby tehdy vyhrálo hnutí ANO, které tak bude letos patrně největším rivalem.

V Moravskoslezském kraji se ODS minule ucházela o voliče v koalici s TOP 09 a získala tehdy deset křesel, samostatně kandidující lidovci měli sedm. Letos už půjdou všechny tři strany do voleb společně. "Jedná se o osvědčenou platformu. V roce 2020 jsme spolupracovali s TOP 09, v roce 2024 se to rozšiřuje o KDU-ČSL," uvedl lídr kandidátky Radek Kaňa z ODS. Spolu by chtělo na severu Moravy získat minimálně 17 mandátů v zastupitelstvu, stejný počet, jaký nyní mají dohromady ODS, TOP 09 a lidovci.

Poprvé půjde koalice Spolu do krajských voleb také v Libereckém kraji. Před čtyřmi lety kandidovala ODS samostatně, zatímco lidovci a TOP 09 sestavili kandidátku Společně pro Liberecký kraj. V letošních volbách by lídr koaliční kandidátky Edvard Kožušník (ODS) považoval za úspěch zisk 20.000 hlasů. Za konkurenci považuje Spolu nejen tradičního rivala ANO, ale i Starosty pro Liberecký kraj (SLK), kteří vyhráli poslední troje krajské volby.

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 kandidují letos v koalici také ve středních Čechách. Lídrem je místopředseda Sněmovny Jan Skopeček, dvojkou hejtmančin náměstek pro zdravotnictví Pavel Pavlík (oba ODS).

Naopak samostatně se bude o hlasy voličů v zářijových krajských volbách ucházet jihočeská ODS. "Občanští demokraté by měli mít ambice sami vyhrávat volby se ziskem kolem 30 procent, jako tomu bývalo v minulosti," uvedl hejtman a krajský lídr ODS Martin Kuba. TOP 09 a lidovci jdou do zářijových voleb pohromadě pod značkou Společně pro jižní Čechy.

V Plzeňském kraji se ODS dohodla na spolupráci s TOP 09 a nezávislými starosty, stejně jako před čtyřmi roky. Lidovci se rozhodli kandidovat v novém subjektu Pro náš kraj.

S podporou TOP 09 míří do boje o hlasy voličů občanští demokraté v Karlovarském kraji. Je to změna proti volbám před čtyřmi lety, kdy ODS kandidovala s lidovci, zatímco TOP 09 v koalici se Starosty. Ve výsledku se ale obě společné kandidátky nakonec sešly v koalici, která čtyři roky řídí kraj.

Koalice Spolu nevznikla ani v Ústeckém kraji, kde budou v září na kandidátce občanských demokratů členové KDU-ČSL. Podle předsedy regionálního sdružení ODS Karla Krejzy se tento model z předchozích voleb osvědčil. TOP 09 je v současném volebním období součástí uskupení Spojenci pro kraj a obdobně tomu bude i v zářijových volbách.

Jen zčásti navázaly na koalice z voleb 2020 strany v Královéhradeckém kraji. Koalici ODS a Východočechů letos doplnili lidovci, naopak z ní odešlo hnutí STAN. Starostové se totiž přidali ke koalici TOP 09, Hradeckého demokratického klubu a strany LES, ve které získali lídra kandidátky.

V Pardubickém kraji lidovci tradičně kandidují jako vedoucí součást uskupení Koalice pro Pardubický kraj. Koalici tak utvořily alespoň ODS a TOP 09.

Se Starosty pro občany a TOP 09 jdou do voleb občanští demokraté na Vysočině. "Našim cílem je maximálně ve volbách uspět a sestavit koalici se subjekty demokraticky fungujícími, proevropsky orientovanými a politicky a ideologicky čitelnými," uvedl hejtman a volební lídr Vítězslav Schrek (ODS). Lidovci se v kraji rozhodli kandidovat samostatně, což odůvodnili tím, že KDU-ČSL má na Vysočině vlastní silnou voličskou základnu.

V Olomouckém kraji dlouhodobě funguje politické uskupení Spojenci-Koalice pro Olomoucký kraj, jehož součástí je KDU-ČSL a TOP 09. Projekt pokračuje také v letošních krajských volbách. ODS se bude o hlasy voličů ucházet samostatně.

Samostatně půjdou do voleb i zlínští občanští demokraté. Lidovci vytvořili koalici s hnutím Zlín 21 a TOP 09 kandiduje se STAN a hnutím ZVUK 12. "Vůbec jsme tady společnou kandidátku nezvažovali. Ani ODS ani KDU-ČSL o tom nikdy nejednaly a každý jsme si šli svou cestou jako vždy," uvedl lidovecký starosta Vsetína Jiří Čunek (KDU-ČSL).