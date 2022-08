Příspěvek na bydlení mohou získat další desítky tisíc domácností | E15.cz

V průměru o tisícikorunu měsíčně navíc na energie nebo na nájmy by mohly už od října dostávat další desítky tisíc domácností. Peníze by stát vyplácel zpětně od července. S rozšířením okruhu lidí, kterým by se příspěvek na bydlení zvýšil nebo by na něj nově dosáhli, počítají ministři práce a financí Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Zbyněk Stanjura (ODS). Přesné parametry pomoci má kabinet stanovit v září, souhlas parlamentu nepotřebuje.