Stát rozdělí miliardu start-upům. Firmy si peníze umí obstarat samy, reagují odborníci | E15.cz

„Program je těsně před zahájením investiční fáze, kdy začne výběr startupových projektů. Jeho vyhlášení předpokládáme v průběhu února. Primárně budou aktivity směřovat do inovativních malých a středních podniků ve fázi akcelerátor a seed, a to v technologických sektorech,“ uvádí mluvčí ministerstva průmyslu Milan Řepka.

Deník E15 informoval o přípravách fondu před rokem a to už byl projekt ve skluzu. Podle původních záměrů Evropské investiční banky měly první investice proběhnout už na počátku loňského roku.

Domácí seed fond však přichází ve fázi, kdy startupisté frontu na veřejné peníze zřejmě nevytvoří. „Poptávka po seed fondech není nikterak vysoká a firmy si peníze obvykle dokážou obstarat samy,“ říká šéf Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček.

Hlavním rozdílem oproti dřívějším plánům má být rozdělení finanční podpory start-upů do dvou fází oddělených několikaměsíčním obdobím akcelerace projektů prostřednictvím know-how fondových manažerů. V první fázi tak mají startupisté dosáhnout jen na částky v řádu desetitisíců eur. „Hlavním rizikem je nedostatek životaschopných projektů vhodných pro tento typ financování,“ uvádí šéf poradenství pro veřejný sektor v PwC Karel Půbal.

Ačkoli úřad jména fondů neprozradil, mají v nich působit lidé se zkušenostmi z podnikatelských inkubátorů. Fond má typicky investovat částky od jedné do čtyř stovek tisíc eur, v přepočtu zhruba do deseti milionů korun. Vlastními penězi se na investicích budou podílet i samotné řídicí soukromé fondy. „Každá koruna seed fondu by tak měla přinést nejméně 1,50 koruny investic do start-upů,“ dodává Řepka. Na trhu ale podle expertů panuje převis peněz nad nápady.