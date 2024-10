Varování před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE vydal koncem roku 2018 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). „Varování zásadním způsobem ovlivnilo bezpečnost kritické infrastruktury státu. Soukromý sektor k němu přihlížet nemusí, ale měl by, neměl by ekonomickým zájmům podřizovat bezpečnost. Do budoucna se to nevyplatí,“ uvedl Koudelka.

Ředitel kontrarozvědky řekl, že v poslední době existují snahy dostat zařízení čínské firmy do nemocnic či škol. „Kdyby došlo ke konfliktu, kde budeme stát na straně svobodného světa, na straně NATO, budeme v takovém případě v podobné závislosti na těchto technologiích, jako jsme byli v případě Ruska na plynu,“ uvedl. Česko by se podle něj vystavilo hrozbě, že Čína zařízení například jednoduše vypne.

Ze stejného důvodu podle Koudelky bezpečnostní složky ještě před začátkem ruské invaze na Ukrajinu varovaly před zapojením ruské společnosti Rosatom do jaderného tendru na stavbu bloků v Dukovanech. „Varovali jsme přesně před tím, že když dojde k nějaké krizi, kdy se postavíme na stranu NATO a demokratického světa, a Rusko bude sankcionované, tak kdo bude Dukovany stavět,“ řekl.

Varování NÚKIB z roku 2018 podle Koudelky zásadně ovlivnilo bezpečnost kritické infrastruktury. V případě soukromníků úřady podle něj musejí spoléhat na varování a osvětu. „Víc dělat nemůžeme. Každý by to ale měl mít na vědomí a jen kvůli zisku nerezignovat na bezpečnost naší země,“ uvedl.

Šéf NÚKIB Lukáš Kintr řekl, že závislost na technologiích se stále zvyšuje. „Udržet si dnešní životní úroveň není bez současných technologických systémů možné prakticky v žádné oblasti lidské činnosti,“ uvedl. Technologie jsou čím dál komplexnější, lidé řadě z nich nerozumí a nevědí, jak fungují. „A vidíme snahy protivníků a našich vyzyvatelů o kontrolu dodavatelských řetězců jako celku,“ uvedl.

BIS ve výroční zprávě za rok 2023 popsala pokračující úsilí Číny získávat pokročilé technologie a know-how. Země se soustředí na společné projekty, při kterých přesune výrobní proces na své území, kde pak může snáze západní technologii odcizit. Využívá také cesty čínských studentů na univerzity, kde se podílí na vývoji a výzkumu.

Koudelka dnes varoval před čínským zneužíváním otevřenosti akademického prostředí. „Nejefektivnější ochranou je stavět systémové bariéry, prověřovat zahraniční investice, budovat povědomí o rizicích pro soukromé subjekty,“ řekl. Vyslovil se pro posílení bezpečnostních prověrek u čínských vědců a studentů. „To se týká i institucí, které je vysílají,“ dodal.