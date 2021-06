Strany si porcují moc: Devět ministrů pro Piráty a STAN, šest pro Spolu | E15.cz

Možné uspořádání příští vlády, která by podle průzkumů mohla vzejít z podzimních sněmovních voleb, začíná dostávat konkrétní obrysy. Nejsilnější vychází z většiny dosavadních šetření dvojblok Pirátské strany se Starosty a nezávislými, který by si chtěl rozdělit devět až deset z patnácti vládních křesel včetně postu premiéra pro šéfa Pirátů Ivana Bartoše. Trojkoalice Spolu by obsadila pět až šest ministerstev.

Obě uskupení budou vybírat ze zhruba čtyřicítky jmen. Pokud by kabinet znovu sestavovalo ANO, několik jeho současných členů by ve funkcích zůstalo.

Zásadní spory se čekají o nejvlivnější posty předsedy vlády a ministra financí. Vedle Pirátů chce oba zastávat ODS. Jejím nominantem na premiéra je celostátní lídr Spolu a předseda občanských demokratů Petra Fiala.

„Tuto ambici máme a jsme přesvědčení, že ministr financí by měl být ze stejné strany jako premiér,“ řekl deníku E15 šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Ministrem financí by mohl být buď on, nebo ekonomický expert strany Jan Skopeček.

To by však modří museli ve volbách přečíslit Piráty se STAN. V opačném případě by podle několika zdrojů z opozičních formací mohl Petr Fiala nastoupit do čela Černínského paláce. „Zájem o šéfa diplomacie připustil při neformálních rozhovorech,“ uvedl politik blízký vedení Pirátů s tím, že vracet se na ministerstvo školství, které řídil ve vládě Petra Nečase, Fiala nechce.

Není však jasné, jak se po volbách zachová prezident Miloš Zeman, který chce sestavením kabinetu pověřit předsedu vítězné strany, nikoli lídra koaliční formace, která dostane nejvíce hlasů. Premiérem by se tak opět mohl stát Andrej Babiš (ANO).

Spekuluje se rovněž o ministryni financí Aleně Schillerové (za ANO), která se k této možnosti zatím nevyjádřila. Nijak se ale netají zájmem dál řídit státní pokladnu. „Stojím o tuto šanci. Už jen proto, že příští vláda bude mít velmi těžkou pozici. Rozhodně bude muset pokračovat v konsolidaci veřejných financí,“ uvedla Schillerová.

Úřadem s největším rozpočtem, který přerozděluje důchody a další dávky, je ministerstvo práce a sociálních věcí. Nejvážnější adeptkou na šéfku rezortu je první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Další ministerstva si chtějí rozdělit politici menších koaličních formací, tedy starostové, lidovci a TOP 09. K takzvaným silovým rezortům patří kromě financí nebo diplomacie také vnitro, jehož vedení se hodlá ujmout šéf STAN Vít Rakušan. Podle dostupných informací je v podstatě jediným kandidátem dvojbloku. To samé platí o předsedovi KDU-ČSL Marianu Jurečkovi ze Spolu, který chystá comeback na ministerstvo zemědělství.

Otázkou zůstává, jaká pozice by ve vládě připadla předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové a některým dalším vlivným politikům, jako je šéf pirátských poslanců Jakub Michálek nebo předseda poslanců STAN Jan Farský. Všichni tři usilují o post ministra spravedlnosti, ale žádný z nich ho nemá jistý. Podle zdroje blízkého grémiu TOP 09 by se Pekarová Adamová mohla stát také šéfkou rezortu životního prostředí.

Vyjasněna není ani budoucnost ministerstva pro místní rozvoj. Jeho agenda by se mohla rozdělit mezi několik úřadů. Piráti by zároveň obnovili ministerstvo informatiky a svěřili ho svému místopředsedovi Ondřeji Profantovi. Variantou je i ministr bez portfeje, který by digitalizaci státní správy koordinoval.