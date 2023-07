Štvanická lávka se po měsících odkladů otevírá veřejnosti | e15.cz

Lávka měla být otevřena už v únoru, stavebníci ale narazili na nečekané překážky. „Ve splavné části Vltavy se objevily obrovské kameny ve dně koryta, které bylo velmi složité provrtat, aby se tam mohly vytvořit základy pilířů mostu,“ vysvětlil architekt Petr Tej, který most navrhl spolu s Markem Blankem a Janem Mourkem. Stavba bude dvacátým přemostěním Vltavy přes celou její šířku.

Otevření lávky zdržely také práce v jejím okolí, zejména rekonstrukce Bubenského nábřeží a napojení cyklostezek. Kromě toho se mimo plán zrekonstruovala i část Štvanického ostrova. S otevřením lávky skončí přívoz, který dosud zajišťoval dopravu mezi oběma městskými částmi a ostrovem.

Na holešovické straně bude lávka ústit přímo před brány Holešovické tržnice, kterou čekají léta rozsáhlých rekonstrukcí, jež spolknou miliardy korun. Momentálně se tam pracuje na historické budově bývalé burzy. Tržnice má být do budoucna podle vedení města gastronomickým centrem pro setkávání a volný čas. Čtvrti se tržnice více otevře po stržení většiny obvodových zdí. V Karlíně se lávka napojí na páteřní cyklostezku.

Mezi Karlínem a Štvanicí překlene most 38 metrů, nad ostrovem Štvanice je to 70 metrů a zbylých 149 metrů povede z ostrova do Holešovic. Lávka stojí na pěti pilířích, z toho dva jsou ve vodě. Stavba zahrnuje odbočku na ostrov, na který se dosud dalo dostat jen oklikou přes Hlávkův most nebo přívozem. Lávka se dá v případě povodní v holešovické části zvednout nad úroveň tisícileté vody, jak vyžadují předpisy.

Most je postaven z vysokopevnostního betonu, který podle architekta Teje vydrží stovky let bez větší údržby. Nemá v sobě velké póry jako běžný beton, proto tolik nenasaje vodu a dobře se umývá. Materiál je kompaktnější a mnohem pevnější. „Díky těmto vlastnostem jsme mohli navrhnout poměrně subtilní konstrukci, tenkou a lehkou oproti normální betonové stavbě,“ popsal Tej v rozhovoru pro e15. Most má připomínat tenkou bílou linku, která nenarušuje panorama Prahy.

Most doplní sochařské prvky Jana Hendrycha a Aleše Hvízdala, který je například autorem zdobného bronzového zábradlí. „Zábradlí je takovým náhrdelníkem lávky,“ řekl Hvízdal, který se inspiroval klasickými antickými ornamenty. „Nejsou to kopie tvarů, které už tady byly, ale kombinace různých možností, jež dnešní doba skýtá díky 3D technologiím,“ uvedl sochař.

Madlo je bronzové, což je téměř bezúdržbový materiál, a podle Hvízdala vydrží stovky let, nemusí se natírat a nekoroduje. Zároveň se lépe tvaruje než nerez a vydrží více než hliník. „Je to trošku náročnější na krádeže, ale to máme částečně podchyceno,“ dodal Hvízdal. Zábradlí má v sobě vestavěné LED pásky, které most v noci osvítí.