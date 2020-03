Trasování mobilů: Jak funguje nová zbraň v boji s koronavirem? | E15.cz

V jaké fázi je nasazení trasování do praxe?

Systém je otestován a funkční, ještě čeká na spuštění do provozu. Ministerstvo zdravotnictví už schválilo mimořádné opatření, k tomu je ještě třeba dořešit finální zasmluvnění, poté se to celé spustí. Mělo by tomu být v nejbližší době, zhruba v řádu hodin.

Jak to – v kostce – celé funguje?

Existuje seznam čísel nakažených, která jsou předána z hygienické stanice operátorům ve speciálních call centrech, kteří pak těm lidem volají. Vysvětlí jim, co je smyslem hovoru, a požádají je o souhlas, díky němuž se pak s tím nemocným podívají den po dni, kdy byl člověk infekční. Řeší spolu, kde byl a koho dalšího tak mohl nakazit. Hovor je nahrávaný. Zároveň se s daným číslem spárují i data od mobilních operátorů, která se po souhlasu promítnou do aplikace CleverMaps, která tam slouží jako front-end (uživatelské rozhraní, pozn. red.). Je z toho vidět, kde a jak dlouho člověk pobýval a koho mohl nakazit.

Ta geolokace je s přesností zhruba na kolik metrů?

V průměru na pět set metrů, ovšem ve městech to je více, dá se říci zhruba stometrová přesnost. Pracujeme také na dalším způsobu, a to na mobilní aplikaci, která pomocí technologie bluetooth dokáže přesnost rapidně zvýšit až na dvanáct metrů, tu si však musejí lidé sami stáhnout do mobilu. Trasování na základě dat z mobilních sítí je však naproti tomu možno nasadit plošně a takřka okamžitě.

Jak je to s bezpečností a ochranou osobních údajů?

Člověk musí dát souhlas, aby se vůbec mohlo pokračovat. Poté je nastaveno další bezpečnostní opatření, že do šesti hodin od udělení souhlasu musí být ta informace smazána. My to číslo však mažeme takřka okamžitě po rozhovoru. Kompletní audit bezpečnosti aplikace zařizuje společnost PwC.

Jak vznikla celá iniciativa?

Na počátku se dalo dohromady několik technologických firem, odborníků a dobrovolníků, mezi nimi i my. Proběhla jednání a schůzky jak mezi členy iniciativy, tak i se státní správou a premiérem. Celé to bylo dost rychlé. Byli jsme pozitivně překvapeni spoluprací se státem.

Které další země trasují?

Například Izrael, tam to ale funguje trochu jinak, a Jižní Korea, kde mají systém podobný tomu našemu.