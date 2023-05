Trutnovská Tate Modern. Novou galerii postavil byznysmen Kasper | e15.cz

Novou multifunkční galerii, nacházející se v rekonstruované bývalé poříčské elektrárně v Trutnově, postavil místní podnikatel Rudolf Kasper a jeho manželka Renata. Kasper je známým dodavatelem dřevěných konstrukcí. Revitalizace jednoho z posledních průmyslových objektů v Trutnově začala na začátku roku 2020 a proměnila historickou elektrárnu v pozoruhodnou galerii. Jedním z hlavních lákadel tohoto prostorného uměleckého místa, které se otevřelo veřejnosti v květnu, je jeho schopnost přijmout náročné instalace, objekty, sochy a umělecká díla, která nelze snadno vystavit v běžných galeriích.

Umělecký prostor o rozloze více než 3400 metrů čtverečních nabízí platformu pro současné umění a umožňuje umělcům prezentovat náročné prostorové instalace, objekty, sochy, a dokonce i umělecká studia. „V bývalé turbínové hale jsme vytvořili výstavní prostor o rozloze dva tisíce metrů čtverečních. Součástí komplexu je také galerijní sál a další prostory v horních patrech pro malby, grafiky, fotografie a pro 3D objekty. Výstavní sály se nacházejí také v podkroví a plánuje se dokončení poslední etapy rekonstrukce včetně úprav venkovních prostor pro open-air expozice,“ vysvětluje Rudolf Kasper. Právě v tom tkví podobnost se slavnou londýnskou galerií moderního umění Tate Modern, která také vyrostla v bývalé elektrárně.

Původní vzhled budov elektrárny zůstal zachován, přičemž pětipodlažní cihlová struktura stará přes sto let působí dojmem velkoleposti a nostalgické estetiky. Přeměna těchto cihlových budov na galerii byla provedena podle architektonických návrhů náchodského ateliéru TSUNAMI. „Historické průmyslové budovy mají jednoduchou, avšak silnou estetiku s ručními detaily a dotekem nostalgie, která připomíná svět Julesa Verna. Očistili jsme strukturu od méně hodnotných vrstev a přidali současné architektonické prvky. Nicméně již od začátku jsme si uvědomovali, že architektura objektu nesmí převládat, ale musí sloužit jako důstojné a flexibilní pozadí pro vystavená umělecká díla,“ popisuje architekt Michal Ježek.

Výstavní prostory s vysokými stropy umožňují umělcům představit díla, která jsou jen zřídka vidět a nemohou snadno putovat mezi různými galeriemi. Právě takové výstavní prostory, které nabízí EPO1, jsou v Česku vzácností. „Náš plán zahrnuje hlavní výstavu v turbínové hale, která bude mezinárodního charakteru a bude se jmenovat ,Volume – akustická dimenze v současném sochařství‘. Instalujeme objekty, které produkují zvuk nebo ho zachycují a pracují s ním různými způsoby. Další výstava s názvem ,Power Post Station‘ se bude zabývat konverzí energie v současném vizuálním umění a výstava ,FreshPower‘ představí naši rozrůstající se sbírku, která si klade za cíl mapovat nejmladší generaci českých a slovenských sochařů ve všech jejích podobách a aspektech,“ vysvětluje ředitel EPO1 Jan Kunze.

EPO1 si klade za cíl být otevřeným prostorem, který umožní co nejvíce lidem přijít do styku s uměním. „Chceme, aby naše centrum navštívili všichni, kteří přijedou do Krkonoš nebo na Broumovsko. Plánujeme také postupné napojení na dálniční síť, které umožní snadnější přístup k galerii z Polska a v budoucnu i z Německa,“ dodává Rudolf Kasper.

Galerie EPO1 připravuje také bohatý doprovodný program, jako jsou komentované prohlídky nebo edukační akce pro školy. Plánují se také workshopy s umělci a studenty. Galerie bude otevřena od středy do pátku od dvanácti do osmnácti hodin a v sobotu a neděli od deseti do osmnácti hodin. Vstupné do galerie bude přibližně 200 korun.