Týden ve znamení česko-ruských vztahů | E15.cz

Neděle 11. dubna

Prezident Miloš Zeman řekl v rozhovoru pro server Blesk.cz, že by bezpečnostní dotazník kvůli stavbě nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany měla dostat i čínská firma. Čím více firem se tendru zúčastní, tím nižší podle něj bude konečná cena. Rozdíl může být řádově desítky miliard korun. Zeman také odmítl varovaní českých bezpečnostních služeb před zařazením čínských a ruských firem do tendru na stavbu nového jaderného bloku.

Pondělí 12. dubna

Prezident Zeman odvolal ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka skončil proto, aby byla strana před říjnovými volbami srozumitelná. „Zájmy Hradu, potažmo Ruska a Číny, jsou tímto zase o krok blíže svému uspokojení,“ uvedla poté předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Úterý 13. dubna

ČSSD navrhla na místo ministra zahraničí náměstka ministra vnitra Jakuba Kulhánka, prezident by ho měl jmenovat ve středu 21.dubna.

Středa 14. dubna

Vicepremiér, ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Hamáček oznámil, že pojede v pondělí 19. dubna do Ruska, kde bude jednat o případných dodávkách Sputniku V po jejím schválení evropskou lékovou agenturou. Hamáček také pověřil české velvyslance ve Spojených státech a v Rusku, aby nabídli jako místo možného setkání prezidentů obou zemí Joea Bidena a Vladimira Putina Prahu. Dnes v OVM Hamáček řekl, že ve středu byl v ČR český velvyslanec v Rusku, aby s ním konzultoval.

Čtvrtek 15. dubna

Premiér Andrej Babiš zpochybnil Hamáčkovu cestu do Moskvy. „Vakcíny nejsou agenda pana Hamáčka a ta cesta není ideální,“ uvedl v rozhovoru pro Blesk.

Pátek 16. dubna

Premiéra Babiše informoval večer vicepremiér Hamáček o případu zapojení Ruska do výbuchu ve Vrběticích. Babiš řekl, že Hamáček do Ruska neodcestuje. Později Hamáček uvedl, že se s Babišem shodli na tom, že se cesta do Moskvy neuskuteční kvůli tomu, že je nutná jeho účast na pondělním jednání vlády. Opoziční ODS, KDU-ČSL a TOP 09 neprosadily sněmovní debatu o cestě Hamáčka do Moskvy.

Sobota 17. dubna

Na večerní tiskové konferenci řekl premiér Babiš, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU. Z Česka bude kvůli tomu vyhoštěno 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb. ČR musí opustit do 48 hodin, uvedl Hamáček. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová řekla, že ČR dobře ví, jaké důsledky může po vyhoštění 18 ruských diplomatů očekávat.

Vývoj událostí okolo výbuchu ve Vrběticích • VIDEO Mall.TV

Neděle 18. dubna

Ruské firmy by se podle vicepremiéra Hamáčka neměly účastnit z bezpečnostního hlediska stavby bloku Jaderné elektrárny Dukovany ani jako členové konsorcia. Podobně reagoval i vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), který dosud zapojení Ruska prosazoval. Hamáček v pořadu České televize Otázky Václava Moravce také řekl, že výbuch ve Vrběticích se zřejmě odchýlil od plánu a neměl nastat na území České republiky. Policie podle něj pracuje s variantou, že munice měla explodovat až později v Bulharsku.

V reakci na vyhoštění ruských diplomatů z České republiky uvedlo Rusko, že přijme odvetná opatření.Ruská diplomacie za krokem české vlády vidí americký vliv a vnímá ho jako provokaci. Obvinění z podílu ruských tajných služeb na výbuchu v muničním areálu ve Vrběticích z roku 2014 považuje Moskva za absurdní a nepodložená.