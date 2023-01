Umělé schéma Pražáci proti venkovu neplatí. Pavla volí bohatší regiony, Babiš boduje v těch chudších | E15.cz

Střet mezi namyšleným a bohatým hlavním městem se zbytkem České republiky, nebo také pražská kavárna proti venkovu, jehož problémy „Pražáci“ nechápou. Tak deset let rozděloval občany končící prezident Miloš Zeman, aby si přihrával voličskou přízeň. Souboj mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem ukazuje, že toto umělé schéma neplatí.

Z dosavadních výsledků prezidentských voleb je zřejmé, že nezáleží na tom, zda sympatizanti Pavla a Babiše žijí v Praze či na vesnici. Podstatné je, jaká je v daných regionech, městech, obcích a dokonce i čtvrtích míra chudoby, exekucí, vzdělání a sociálně ekonomického rozvoje. Odborníci hovoří o tom, že v Česku není jeden venkov, ale mnoho různých venkovů.

Například v Praze 6 získal Pavel 55 procentní podporu, avšak v Praze 11, tedy mezi obyvateli největšího pražského sídliště, dostal o deset procentních bodů méně. O ty si tam naopak polepšil šéf ANO.

„Babiš už v prvním kole dokázal solidně mobilizovat chudší části republiky. Může mít ale omezený potenciál mobilizace pro druhé kolo,“ míní sociolog a ředitel společnosti PAQ Research Daniel Prokop.

Čísla ukazují, že Pavla volí spíše lépe situovaní lidé, avšak zdaleka to nejsou jen Pražané. Přesvědčil většinu voličů i v Brně, na Liberecku, Pardubicku, Královéhradecku nebo ve Středočeském kraji. Úspěšný byl rovněž v mnoha jihočeských okresech a v Jihomoravském kraji. Celkem vyhrál v jedenácti z třinácti krajských měst. Výjimkou byly Ostrava a Ústí nad Labem, kde měl tento týden mítinky.

Že by zbytek země sázel na Babiše, však neplatí. Při bližším pohledu je to patrné na příkladu Libereckého kraje. V Mimoni a Ralsku, kde se dodnes vyrovnávají s někdejší přítomností sovětských okupačních vojsk, získal expremiér mezi 50 až 60 procenty hlasy oproti zhruba dvacetiprocentní podpoře generála ve výslužbě.

Jinak to dopadlo o pouhých pár desítek kilometrů dál v samotném Liberci a jeho okolí. Pavla tam volilo přes čtyřicet procent lidí, zatímco Babiše o čtvrtinu až třetinu méně. Přitom jde o totožný kraj. Problém je v tom, že rozdíly mezi bývalým vojenským prostorem a zbytkem regionu jsou stále patrné. Míst s vyšší nezaměstnaností, horšími službami nebo rozbitými silnicemi je především v pohraničí, kde jasně bodoval Babiš, řada.

„Obyvatelé sociálně znevýhodněných regionů chodí k volbám spíše méně, ale tentokrát jich volilo 62 procent, což je nečekaně hodně. Mobilizovat je dokázal zejména Babiš, který přes svou účast v předchozích vládách zůstává protestním kandidátem,“ dodal Prokop.

Zatímco snahou Pavla je udržet si svou voličskou skupinu pohromadě a rozšířit ji o Babišovi váhavější příznivce, jeho soupeř vzhledem k vysoké volební účasti vsadil na odrazování Pavlových podporovatelů, které straší válkou a akcentováním toho, že je opoziční kandidát.

Otázkou také zůstává, zda je možné zájem lidí o druhé kolo ještě zvýšit. Strategii obou protivníků lze shrnout tak, že Babiš cílí na stejné voliče jako Pavel, ale snaží se je přesvědčit, aby před druhým kolem zůstali doma. Oproti tomu Pavel jich potřebuje u volebních uren co nejvíce.

Nejvyšší nárůsty volební účasti zaznamenaly okresy Tachov, Chomutov, Teplice či Louny. Ve všech se zájem o hlasování zvýšil okolo devíti procentních bodů a prakticky ve všech těchto regionech vítězil Babiš s téměř padesátiprocentní podporou. Data tedy dokládají, že Babišovi se podařilo aktivizovat voliče. Týká se to i okresů Bruntál, Děčín, Karviná, Most, Sokolov a Znojmo.

Podle konzultantky z Institutu politického marketingu Alžběty Králové dokáže lídr ANO během kampaně přepínat mezi několika rovinami, které na řadu lidí fungují. „Ať už je to hodný strejda na vesnicích, kde se baví o tom, co má rád za filmy a jídlo, nebo je to zkušený politik, který když je potřeba, jede za francouzským prezidentem a dalšími státníky,“ řekla Králová. „I Babišova útočnost slouží k mobilizaci jeho voličů, potřebuje, aby mu dali hlas i ve druhém kole,“ podotkla.

Pavlův tým by měl podle Králové zachovat generálovu autenticitu. „Funguje, že Pavel je úsporný a nechce dělat chyby v rétorických vyjádřeních, aby tak nahrál svému soupeři,“ soudí konzultantka. Podle ní by měl Pavel více využívat mediálního prostoru. „Neměl by být agresivnější, ale kritičtější vůči Babišovi a ostřejší ve vyjádřeních,“ dodala.