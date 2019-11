Cevro Institut Ivana Langera školí manažery státních úřadů | E15.cz

Záhadně znějící profesní tituly jako MBA, MPA či LL.M. nabízí v Česku kolem třiceti vzdělávacích institucí. Řada lidí o nich ale nikdy neslyšela. Není divu - tyto programy totiž přišly do tuzemska z anglosaského světa a u nás nemají akreditaci. I kvůli vysoké ceně si tak podobné vzdělávání mohou dovolit vesměs jen vysocí manažeři, popřípadě jim to hradí firmy. K tomu přikročily také některé české úřady.

Musíme chránit data, říkají meteorologové

Například Český hydrometeorologický ústav platí třísemestrální vzdělávací program MBA řediteli pro informatiku, a to za 144 347 korun. Daný zaměstnanec dochází od listopadu 2018 jednou měsíčně do Cevro Institutu, kde ho školí ohledně managementu a kybernetické bezpečnosti. Vyplývá to z dokumentu v registru smluv.

„Za hlavní přínos lze považovat zvýšení povědomí v rámci celé firmy v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem ochránit naměřená data - jejich důvěrnost, integritu a dostupnost - a z nich získané informace sloužící pro plnění účelu ČHMÚ dle zřizovací listiny,“ vyjmenovala pro Blesk Zprávy výhody studia Monika Hrubalová z tiskového oddělení ústavu.