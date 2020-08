Nízké úroky zatraktivnily půjčky pro mladé | E15.cz

– Nárok mají sezdané páry, registrované páry, páry trvale pečující o dítě, samoživitel pečující o dítě mladší 15 let – Alespoň jeden z páru musí být mladší 36 let – Úvěr lze poskytnou na: Modernizaci bytu – úvěr do 300 tisíc korun

Koupi bytu – úvěr do 1,2 milionu korun

Stavbu nebo koupi rodinného domu – úvěr do 2 milionů korun – Splatnost: 10 let u modernizace, 20 let u pořízení obydlí