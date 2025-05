V úterý dopoledne předali zaměstnanci Národního institutu duševního zdraví (NUDZ) otevřený dopis ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09), ve kterém žádají o prošetření ekonomické situace v ústavu. Jde tak o jednu z dalších stížností odborníků na duševní zdraví na současného ředitele Petra Winklera, kterého zaměstnanci obviňují z bossingu, destabilizace ústavu nebo neodborných zásahů do péče. Institut měl pod jeho vedením skončil za minulý rok se ztrátou téměř 40 milionů – a zaměstnanci se ptají proč.

„Nikdo z nás neví, co způsobilo negativní finanční bilanci za loňský rok a chybí jistota, jak budou financovány jednotlivé výzkumné skupiny a klinická oddělení v dalších letech,“ přibližuje vedoucí centra výzkumu spánku Jana Kopřivová. Zaměstnanci tvrdí, že zatímco v září roku 2024 jim byl prezentován přebytek devět milionů korun, o několik měsíců později vyšlo najevo, že je ústav v minusu.

Ředitel Winkler vysvětluje ztrátu 40 milionů zvýšenými náklady na platy zaměstnanců, chybějícím příspěvkem od ministerstva zdravotnictví ve výši 25 milionů, nebo například náklady na nefunkční dětskou skupinu při ústavu. „Pan ředitel nejdříve vyhlásil, že bude dětská skupina zrušena, tak zaměstnanci odhlásili své děti, a pak řekl, že tuplem bude zrušena, protože o ni není zájem,“ komentuje vědecký pracovník a jeden z viditelných signatářů Miloslav Kopeček.

Válek nevylučuje audit

Ministerstvo zdravotnictví dostává informace o hospodaření Národního ústavu duševního zdraví z informačního systému státní pokladny a z měsíčních hlášení. Podle mluvčího resortu Jana Řežábka se ministr s výsledky průběžně seznamuje. „Ústav jednoduše utratil více peněz, než kolik měl zajištěno z různých zdrojů. To ale samo o sobě nemusí být problém. Důležité je, aby celkový trend hospodaření směřoval k lepšímu,“ vysvětluje. Jednorázové ztráty v řádech desítek milionů jsou podle něj například u nemocnic relativně běžné.

Řežábek současně potvrdil, že do té doby se obvyklé finanční výsledky zdravotnického a výzkumného zařízení pohybovaly spíše v plusových číslech kolem jednotek milionů. „Určitě je to vyšší ztráta, než byla v minulých letech,“ dodal. Potvrdil také, že NUDZ dostal v roce 2024 od ministerstva o 25 milionů méně, a že se to mohla na hospodářském výsledku podepsat. Nevyloučil ani audit.

Podle Kopečka z NUDSZ si na sebe jednotlivé úseky vydělávají z 80 procent samy – kolem 20 procent by měla tvořit institucionální podpora. „Momentálně jsme ve výzkumném úseku v černých číslech, tedy hospodaříme bez ztráty. Ani výkon kliniky nevytváří žádný deficit,“ vysvětluje. „Nevíme tak kde přesně vzniká finanční ztráta a v podstatě nemáme žádné relevantní informace.“

Granty, netransparentnost a stížnosti

A právě na nedostatek informací si zaměstnanci stěžovali i v lednovém dopise, ředitel podle nich nepostupuje transparentně. „Od června 2024 je předmětem sporů v rámci NUDZ mimo jiné postavení doktora Valeše na překážky v práci na straně zaměstnavatele. Winkler v této věci od začátku odmítal komunikovat jak s Valešem, tak s dalšími vedoucími pracovníky,“ píše se v jedné ze stížností zaměstnanců, kterou má redakce e15 k dispozici.

Vědce Karla Valeše tehdy ředitel odstavil kvůli možnému nehospodárnému a neúčelnému nakladání s částí peněz grantu v hodnotě téměř 150 milionů korun na výzkumný projekt PharmaBrain. Podezřením se začalo zabývat i ministerstvo zdravotnictví. Informaci tehdy přinesly Seznam Zprávy.

Bouře v ústavu duševního zdraví

Ministerstvo zdravotnictví se podle Řežábka situací zabývá již několik měsíců, Winkler opakovaně označil obvinění za neopodstatněná. „Proběhlo několik schůzek jak se signatáři podání, tak s vedením NUDZ, včetně osobní návštěvy zástupců Ministerstva zdravotnictví,“ říká mluvčí ministerstva.

Válek v úterý v reakci na spory v ústavu vypsal výzvu k předložení vize na řízení a rozvoj ústavu pro roky 2025 až 2030. „Oblast duševního zdraví v České republice má zcela jistě k řešení jiné záležitosti, než jsou spory jednotlivých osob či skupin v jedné z klíčových institucí v této oblasti. Proto jsem rozhodl, že dám příležitost komukoli, kdo má zájem a kvalifikaci vést instituci tohoto typu, aby nastínil vizi, jak si další vedení a rozvoj NÚDZ představuje,“ řekl ministr. O sepsání vize chce požádat i současného ředitele Winklera.

Toho jmenoval na post ředitele NUDZ v roce 2021 tehdejší ministr za hnutí ANO Adam Vojtěch, jedním z důvodů jeho volby přitom měla být právě stabilizace ekonomické situaci v ústavu. „Nový ředitel by se měl primárně zaměřit na naplňování reformy péče o duševní zdraví, na metodickou a odbornou podporu celého reformního procesu, včetně evaluace probíhajících aktivit. (...) Zvláštní pozornost je potom potřeba věnovat hospodaření organizace,“ prohlásil tehdy Vojtěch.