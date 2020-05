Uzákonění restrikcí vyvolává odpor. Vláda chce ohýbat zákon, míní opozice | E15.cz

„Cílem novely zákona je provézt Česko řízeným návratem do normálního života při zachování určité míry omezení a jejich postupného rozvolnění,“ řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Ministr vnitra a předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček hodlá předlohu podrobit testu ústavnosti. „Než ale bude vakcína proti novému typu koronaviru, nějaká forma rozhodování je nutná,“ uvedl s tím, že návrh nesmí obcházet pravomocný verdikt Městského soudu v Praze o nezákonnosti restrikcí ministerstva, které se týkaly volného pohybu osob nebo maloobchodního prodeje.

Opozice je přesvědčena, že omezování svobody občanů musí odsouhlasit vždy celá vláda s posvěcením parlamentu. „Nemůže to rozhodovat pouze jediný ministr,“ míní šéf ODS Petr Fiala.

Pro Piráty je nepřijatelné, aby ministr Vojtěch zakazoval například shromáždění proti vládní politice. „Vhodnější by bylo zavést stav pandemické pohotovosti, který by schvalovala vláda, a mohla by ho stejně jako nouzový stav zrušit Poslanecká sněmovna,“ řekl deníku E15 předseda strany Ivan Bartoš.

„A teprve v rámci stavu pohotovosti by mohl některá opravdu potřebná a přesně vymezená opatření vydávat ministr zdravotnictví,“ dodal.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamomová soudí, že vláda postupuje účelově a netransparentně. „Místo, aby otevřeně a úplně informovala sněmovnu a hlavně veřejnost, přichází s ohýbáním paragrafů,“ uvedla.

Advokát Tomáš Sokol připomněl v rozhodnutí pražského městského soudu je jasně napsáno, že zásadní kroky má činit kabinet jako celek a nikoliv jedno ministerstvo. „Vláda by měla počkat na názor Nejvyššího správního soudu,“ dodal v narážce na kasační stížnost, kterou chce k soudní instanci podat právě Vojtěchův úřad.

Premiér Babiš oponuje, že bez novely zákona by nebyl dodržen plán na rozvolňování restrikcí. „A nebylo by možné připravit se na případná nová opatření, pokud by zemi zasáhla druhá vlna epidemie koronaviru,“ tvrdí.