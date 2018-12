V Praze bude vládnout noční starosta. Koalice chce funkci zřídit na začátku roku | E15.cz

Noční starosta by se měl pohybovat především v centru Prahy, které je nejvíce zatížené turismem, a lidé si zde často stěžují na rušení nočního klidu. „Na projektu pracujeme a měl by začít fungovat po novém roce,“ uvedla Třeštíková s tím, že koalice chce o zřízení funkce podrobněji informovat v polovině ledna.

Není zatím jasné, kdo by nočním úředníkem měl být a zda bude pracovat sám nebo s týmem lidí. Za úkol bude mít obcházení daných lokalit a komunikaci s majiteli podniků i organizátory různých akcí, a zmírňovat problémy, které způsobují hluční návštěvníci hlavního města. Spolupracovat by měl s městskou policií i s radnicemi dotčených městských částí.

Podle Třeštíkové by měl noční starosta pomoci změnit pověst Prahy. Do hlavního města totiž dosud jezdí mnozí turisté za levným alkoholem a zábavou. „Praha žije nočním životem, ale místní obyvatelé tím mnohdy trpí. Noční starosta by z pozice experta navrhoval úpravy vyhlášek a nařízení tak, aby byla metropole i nadále bohatá na noční kulturní život, ale aby se zde zároveň dobře žilo,“ slibuje koalice v programovém prohlášení. Koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu navíc chce snížit počet míst, kde se nesmí konzumovat alkohol.

Už několik let fungují noční starostové v jiných evropských metropolích. Od roku 2016 se dokonce pořádá evropský summit nočních starostů, kde spolu novodobí ponocní diskutují o ekonomické a kulturní hodnotě noci. Zahraniční noční hlídači se nezabývají pouze kontrolováním nočního života, drogové prevenci nebo zamezení sexuálního násilí, snaží se kromě toho noční městský život obohacovat. Noc totiž podle nich nepatří jen těm, kteří se chtějí bavit, ale i těm, kteří v noci pracují.

Například v nizozemského Amsterdamu si noční starosta Shamiro van der Geld přeje, aby v noci nebyly otevřené jen kluby, ale i bistra a restaurace, nebo kulturní prostory.

Jeho předchůdci Miriku Milanovi, který byl v roce 2012 první nočním starostou v Evropě, se podařilo vyřešit problém, kdy se kvůli povinnému uzavření klubů ve čtyři hodiny ráno vyvalily z barů najednou davy lidí a způsobovaly nadměrný hluk a nepořádek. Noční starosta se zasadil o možnost provozovat tyto podniky 24 hodin denně, odcházející se tak nyní trousí z nočních podniků postupně. Amsterdamský noční starosta nicméně funguje na bázi nezávislé instituce a nevolí ho radnice.

Londýn má už dva roky noční starostku Amy Laméovou, jejíž úřad spadá pod londýnskou radnici. Laméová například pomohla zachránit jeden hudební klub před zavřením nebo historické kino, které nutně potřebovalo rekonstrukci. Hlavní město Spojeného království, které je známé svou hudební scénou, se potýká s vysokým počtem mizejících klubů. Provozování klubů je totiž kvůli vysokým cenám nájmů, ale i restrikcím úřadů, čím dál neudržitelnější.

V poslední době řešila Laméová například problém se čtvrtí Hackney ve východním Londýně, které začalo požadovat zavírací dobu do 11 hodin večer ve všedních dnech, do půlnoci o víkendu. Ve čtvrti se přitom koncentruje umělecká scéna, podle kritiků si tamní radnice rozhodla „zabít vlastní noční život“. Laméová podle nich měla udělat více, aby rozhodnutí radnice zvrátila, jednou z priorit londýnského starosty Sadiqa Khana je totiž 24hodinové město. Na druhou stranu patří tato oblast mezi hustě obydlené čtvrtě a část místních obyvatel tuto „večerku“ pro bary vítá.

O zavedení funkce nočního starosty uvažují nebo už jej zavedly Paříž, Toulouse, New York, Berlín a další menší města v Nizozemsku či Německu. Někde jde o oficiální funkce a jinde jde o nezávislé iniciativy. Často jde o osobnosti z kulturní scény, ať už jsou to moderátoři a herci nebo dýdžejové.