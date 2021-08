V Praze zdražuje MHD. Lidé si připlatí za jednotlivé jízdenky | E15.cz

PID zahrnuje dopravu v Praze a Středočeském kraji. Hlavní město ročně dotuje PID více než 15 miliardami korun. Další peníze platí Středočeský kraj za veřejnou dopravu na svém území.

Ceny jednotlivých plnocenných jízdenek v okolí Prahy se zvýšily z 12 na 14 korun za 15 minut a 18 na 22 korun na 30 minut. Od třetího pásma jsou ceny odstupňovány po deseti korunách. Třípásmové jízdné tak stojí 30 korun místo 24 korun, čtyřpásmové 40 korun (dříve 32 korun), pětipásmové 50 korun (dříve 40 korun), přičemž přibylo 14 pásmo s jízdným ve výši 140 korun.

Adekvátně se změnily i ceny zvýhodněného (čtvrtinového) jízdného pro děti, studenty a seniory. Cena za přepravu zavazadel či psa se zvedla z 16 na 20 korun. Ceny všech předplatních kuponů se zvýšily zhruba o 25 procent, že výhodnější než dříve bude pořízení roční varianty kuponu pro daná tarifní pásma. Praha roční kupon na MHD v roce 2015 zlevnila z původních 4750 na nynějších 3650 korun.

V Praze se zvýší cena také 24hodinového jízdného, které využívají především turisté. Jízdenka zdraží z dosavadních 110 na 120 korun, v případě třídenního jízdného z 310 na 330 korun.

Oproti běžným kuponům, kterých se zdražení netýká, se ale zvedají ceny přenosných kuponů, které využívají často například firmy, kde jeden kupón využívá více zaměstnanců. V tomto případě se měsíční jízdné zvýší z dosavadních 670 korun na tisícíkorunu, čtvrtletní z 1800 na 2700 korun a roční z 6100 korun na 7800 korun.

Cestování se mírně zdraží také lidem ve věku od 60 do 65 let, kteří mohou využívat MHD za zvýhodněné ceny. Nově zaplatí za 30minutovou jízdenku 15 korun namísto dosavadních 12 korun, 90minutová už nebude stát 16 korun, ale lidé zaplatí dvacetikorunu a celoděnní jízdné vydají namísto 55 korun nově 60 korun. Senioři nad 65 let mají nadále jízdné zdarma, stejně jako děti do 15 let.

K prokázání nároku na bezplatné cestování veřejnou dopravou bude nově stačit prokázat svůj věk, speciální doklad vydaný dopravním podnikem (DPP) nebude třeba.

Novinkou je zavedení zvláštního tarifu pro lidi v hmotné nouzi. Sleva je zatím schválena do 31. prosince 2022. Za měsíční jízdné zaplatí 165 korun a za čtvrtletní 444 korun. Takových lidí je podle odhadu v Praze asi 5500, z nich je část seniorů. Opatření má zabránit vznikajícím exekucím.

Pro uplatnění slevy je nutné nechat si udělat průkazku PID pro osoby v hmotné nouzi. Z úřadu práce pak musí doložit potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi. Potvrzení platí vždy jen pro jeden měsíc.