Valorizaci důchodů je třeba upravit, řekla Zamrazilová. Opozice chystá ve sněmovně peklo | e15.cz

Vláda musí co nejrychleji začít snižovat zadlužení veřejných financí, změna vzorce pro výpočet valorizace penzí je nutná. V pořadu ČT Otázky Václava Moravce to řekla členka rady ČNB Eva Zamrazilová. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová potvrdila, že opozice hodlá obstrukcemi přijetí novely zákona zamezit. Pokud však úprava neprojde, důchodový systém se už letos propadne do deficitu 100 miliard korun a jeho zadlužení poroste i v dalších letech.

„Vyjádřím se obecně. Senioři jsou jedinou skupinou obyvatelstva, která nebyla zasažena inflací. Naprosto dramaticky se navýšil poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě, už činí 50 procent. Neříkám, že si to penzisté nezaslouží. Pouze říkám, že si to veřejné finance nemohou dovolit,“ uvedla Zamrazilová, která před jmenováním viceguvernérkou ČNB řídila Národní rozpočtovou radu.

Kabinet v pondělí rozhodl o úpravě schématu pro mimořádné valorizace vyvolané vysokou inflací. Změnit chce normu o důchodovém pojištění. Oproti předpokládaným 1770 korunám, o něž měly v průměru penze od června už potřetí výjimečně vzrůst, to má být pouze o 760 korun. Všichni mají dostat plošně přidáno 400 korun, zásluhová procentní část se zvýší o 2,3 procenta.

Podle nynějších pravidel by se zásluhový díl zvedl o 11,5 procenta. To by však jen letos zatížilo důchodový systém částkou 34,4 miliardy korun, kterou by si stát musel půjčit. V příštím roce už by to bylo 58,8 miliardy. Pomocí vládní předlohy se má v letošním roce výdaj snížit na 15 miliard a v následujícím roce na 25,8 miliardy.

Opozice kritizuje kabinet za to, že s návrhem přišel až nyní. Na schůzi Poslanecké sněmovny, která začne v úterý, proto slibuje koaličním zákonodárcům „peklo“. „Obstrukce dávají smysl proto, aby to vláda nestihla do června prosadit,“ řekla předsedkyně poslanců ANO Schillerová.

Šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura (ODS) argumentuje tím, že ministři se přesné parametry červnové valorizaci dozvěděli až z dat Českého statistického úřadu, která získali 10. února. „Po třech dnech se vláda rozhodla, spustila připomínkové řízení. A v pondělí 20. února jsme to schválili. Uděláme všechno proto, aby změna zákona prošla,“ uvedl Stanjura.

Zamrazilová připomněla, že jako předsedkyně Národní rozpočtové rady už na jaře 2020 varovala tehdejší kabinet Andreje Babiše před astronomicky rostoucími deficity veřejných financí včetně rizika, že penzijní systém hrazený ze státního rozpočtu může být v budoucna neudržitelný. „To je podhoubí, kde to začalo. Většina v Poslanecké sněmovně to ale tehdy nebrala vážně. Je nutné jakékoliv snížení strukturálního schodku veřejných financí,“ dodala Zamrazilová.

Už nyní je jisté, že změnou valorizace důchodů se bude zabývat Ústavní soud. Podání stížnosti už opakovaně avizovaly ANO i SPD. Napadnout chtějí také jednání sněmovny ve stavu legislativní nouze. Podle některých ústavních právníků je právě tento krok sporný.

Opozice se obrátila rovněž na nastupujícího prezidenta Petra Pavla, který může přijetí novely zákona zkomplikovat. „Můj pocit je, že o blokaci zákona uvažuje, šanci vidím tak padesát na padesát. Probírali jsme všechno včetně stavu legislativní nouze, který pan prezident označil za problematický,“ uvedla Schillerová.