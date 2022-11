Důchodový věk má vystoupat až na 68 let, navrhuje ministerstvo | E15.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá velkou změnu důchodového systému. Věk odchodu do důchodu se posune na 68 let a nově připsané důchody by vzhledem k průměrné mzdě měly být nižší než dosud, vyplývá z pracovní verze ministerského návrhu, který mají k dispozici Seznam Zprávy .

Postupný posun věku odchodu do důchodu na 68 let by měl zajistit udržitelnost důchodového systému. Nově připsané důchody by se pak příštích několik let v řadě měly vzhledem k průměrné mzdě mírně snižovat.

Věk odchodu do důchodu by se měl zvyšovat postupně tempem o jeden měsíc za rok. Přes hranici 65 let by se dostal v roce 2034 a stropů 68 let by dosáhl v roce 2070.

Premiér Petr Fiala ovšem v nedávném rozhovoru pro deník Blesk zvýšení věku odchodu do důchodu za současné vlády vyloučil. Legislativa vládě ukládá prověřovat dobu dožití v souvislosti s penzemi každých pět let a tento termín během mandátu současného kabinetu nenastane, vysvětlil Fiala.

Naopak ministr financí Zbyněk Stanjura je přesvědčen, že debatě o zvýšení věku odchodu do důchodu se nelze vyhnout. Dodal zároveň, že vláda by na podobě důchodové reformy měla nalézt shodu alespoň z částí opozice, aby bylo jisté, že příští vláda nebude nově nastavený systém opět měnit.

Podle nedávného vyjádření Stanjury vláda přestaví v polovině příštího roku své návrhy pro snížení strukturálního deficitu do roku 2024. Ministr financí hodlá změnit parametry penzijního systému či zrušit některé daňové výjimky, nechce ale zvyšovat daň z příjmu fyzických osob. S tím souhlasí i premiér.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka na sjezdu zdravotnických odborů před dvěma týdny řekl, že v případě některých profesí by se měl věk odchodu do důchodu naopak snížit. Jako příklad uvedl zdravotnické záchranáře.