Důchod v roce 2023: rekordní valorizace, příspěvky a novinky | E15.cz

Přinášíme vám přehled článků, které shrnují to podstatné o důchodech.

Válka na Ukrajině přinesla do Česka dvojcifernou inflaci . Ceny energií se v průběhu letošního roku prudce zvyšují, což nejvíce postihuje lidi s nízkým příjmem a seniory v důchodu. Vláda proto letos hned v několika fázích zvyšovala důchody. Ty rostou doslova nevídaným tempem. Kdo bral loni průměrný důchod, ten si během jediného roku polepšil přibližně o 2500 korun. Starobní důchody se naposledy tak prudce zvyšovaly v roce 1995. Další valorizace proběhne v lednu 2023 . Masivní zvyšování důchodů má ovšem i nepříznivý vedlejší efekt: bude znamenat obrovské mandatorní náklady pro stát do budoucna .

V lednu se zvýší všechny státem vyplácené důchody přiznané do konce roku 2022. O kolik si jednotliví senioři polepší? Proč se nezvýší důchod lidem, kteří odejdou do důchodu v lednu?

Někteří senioři mají velmi nízkou penzi. Kdo má v Česku nízký důchod? Jak vysoký bude absolutně nejnižší starobní důchod v příštím roce? Podívejme se na praktické případy.

Od ledna příštího roku se mnoha penzistům zvýší měsíční částka důchodu o 500 korun za každé vychované dítě. Nárok však nebudou mít všichni penzisté. Podívejme se v praktických příkladech, kdo výchovné nedostane.

Video: Valorizace důchodů 2022

Video se připravuje ... Zářijová valorizace důchodů • VIDEO Videohub

Na výši důchodů si v České republice pravidelně stěžuje řada seniorů. Současná vlna zdražování situaci této skupiny obyvatel ještě zhoršuje. Mají se důchodci v jiných zemích lépe? Podívali jsme se na to, jak vypadají důchody v ostatních evropských státech.

Z důvodu prodlužujícího se důchodového věku čerpá více lidí předdůchod, kdy jsou čerpány vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření. Pro účely zdravotního pojištění jsou lidé čerpající předdůchod považováni za státní pojištěnce.

Termín odchodu do starobního důchodu není jednotný a v rámci legislativních možností záleží na každém žadateli, zdali odejde do důchodu dříve či naopak později. Senioři v předdůchodovém věku mají navíc různý řádný důchodový věk v závislosti na ročníku narození. Jaké jsou tedy možnosti volby termínu odchodu do důchodu?

Při odchodu do předčasného důchodu během roku 2022 vzniká v některých případech nárok na daňovou vratku. Podívejme se na praktické příklady.

Penzijní systém dosáhne v příštím roce dalšího neblahého rekordu. Zatímco letos si stát musel na starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchody půjčit 36 miliard korun, napřesrok to bude skoro dvojnásobně více. Z návrhu státního rozpočtu plyne, že výdaje převýší příjmy ze sociálního pojištění o 63 miliard korun. Pokračování mimořádných valorizací důchodů, které způsobuje vysoká inflace, by konečnou částku ještě zvýšilo. Že se lidé na odpočinku dočkají přilepšení nejen v lednu, ale i v polovině roku je pravděpodobné.

Štědré zvyšování důchodů nad zákonná pravidla za minulé vlády a letošní mimořádné valorizace způsobené vysokou inflací široce rozevřely nůžky mezi nízkými a nadprůměrnými starobními penzemi. Počet seniorů, jimž stát posílá v rozmezí od dvaceti do čtyřiceti tisíc korun měsíčně, se meziročně skokově zvýšil – z necelých dvou set tisíc na více než tři sta tisíc. Plyne to z údajů České správy sociálního zabezpečení.

Letošní růst starobních důchodů je oslnivý. Ten, kdo bral loni průměrný důchod, si během jediného roku polepšil o zhruba 2500 korun. A to hlavně díky dvěma mimořádným valorizacím. Naposledy se tak prudce zvyšovaly důchody v roce 1995. Někteří důchodci si ale přesto relativně pohoršili. A hlavně: masivní zvyšování důchodů jen prostřednictvím zásluhové části znamená obrovské mandatorní náklady pro stát do budoucna.