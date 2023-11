Důchodová reforma: Věk odchodu se prodlouží. Valorizace se nemění | e15.cz

Návrh důchodové reformy je podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky hotový, ve čtvrtek ji pošle do legislativního procesu a dá ji ostatním rezortům k připomínkám. Například dnešní pětačtyřicátníci půjdou do důchodu až v 66 letech, mladší lidé ještě později.

Jurečka na tiskové konferenci řekl, že reforma má zajistit důstojné a férové penze nejen dnešním seniorům, ale i jejich dětem a vnoučatům. „Rodí se méně dětí, zároveň se dožíváme vyššího věku. Stále více lidí bude potřebovat zajištění z průběžného systému. Pro nejbližší dvě až tři dekády už nepomohou jen prorodinná opatření,“ uvedl ministr. Dodal, že reforma je náročná z politického i společenského hlediska.

Podle Jurečky už nebude penzijní systém mířit do stále hlubších deficitů jako v posledních letech. Například letos za první tři čtvrtletí je propad přes 58 miliard korun. Příští rok si bude muset vláda na důchody půjčit 49 miliard, plyne z návrhu státního rozpočtu.

Důchodový věk v Česku by se měl postupně dál zvyšovat nad 65 let podle doby dožití. Stanovit se má minimální penze ve výši 20 procent průměrné mzdy. Výpočet nových penzí by se měl postupně snížit.

Zatímco nyní může vláda každých pět let hranici pro odchod na odpočinek upravit, po roce 2025 se začne řídit údaji Českého statistického úřadu. „Budeme nastavovat flexibilní, transparentní mechanismus podle toho, jak se bude měnit doba dožití. Lidé, kteří dosáhnou věku padesáti let, se dozvědí řádný termín odchodu do důchodu,“ vysvětlil šéf rezortu práce. Hranici bude možné zvýšit až o dva měsíce, nebo se případně nezvýší, jestliže se délka dožití pro daný ročník neprodlouží.

Třeba současní pětačtyřicátníci budou odcházet do penze zhruba v 66 letech, mladší lidé ještě později. Podle dřívějších předpokladů měl hranici limitovat věk 68 let, o tom se však Jurečka nezmínil.

Pro současné seniory by reforma neměla přinést žádné změny, i nadále jim bude garantována každoroční řádná valorizace penzí. Pro lidi, kterým je nyní 55 a více let, bude nabíhat pozvolná úprava výše výpočtu důchodů. I pro ně však podle Jurečky platí jasná garance, že důchody budou růst a náhradový poměr se podaří stabilizovat na 40 procentech. V současnosti je to o něco málo méně.

Za dobu péče o děti a blízké by se měl při stanovení penze započítávat fiktivní příjem ve výši průměrné mzdy. Opatření má postupně nahradit v nových důchodech výchovné, které by zůstalo jen na třetí a další dítě. Úprava předčasných důchodů pro náročné profese by se měla doplnit dodatečně. Nyní návrh reformy obsahuje celkem 12 opatření. Polovina z nich růst výdajů brzdí, polovina naopak vyplacenou sumu zvyšuje.