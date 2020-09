Vláda chce prodloužit dotace lázním, kultuře a sportu | E15.cz

Lázeňská zařízení, kulturní instituce a sportovní organizace začaly v srpnu žádat o peníze v rámci svých dotačních programů. V každém ze tří programů se má rozdat zhruba miliarda korun, vyčerpáno bylo zatím jen zhruba do deseti procent. Některé z výzev přitom končí už v září. Vláda tak zvažuje jejich prodloužení, aby se peníze vyčerpaly.

„Covid Kultura budeme prodlužovat, chceme jej trochu rozšířit. Jednáme se zástupci podnikatelů v kultuře,“ sdělil ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Program lze nyní čerpat na zrušená představení, koncerty, výstavy nebo festivaly v období od března do srpna. Ne každý však splňuje podmínky a například filmoví distributoři chtějí jednat s ministrem, aby mohli čerpat podporu také.

Hoteliéři v lázeňských městech přijali od turistů už přes třicet tisíc vládou dotovaných poukázek a budou je moci přijímat do konce roku. „Otázkou je, co přinese podzim a jak se bude epidemická situace vyvíjet v zimních měsících,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Program chce proto prodloužit alespoň do prvního čtvrtletí příštího roku, musí však dostat schválení z Bruselu. „Věřím, že na to Evropská komise uslyší a povede se nám ho prodloužit,“ uvedla Dostálová.

Kromě toho se jedná o druhém kole Covid Sport, ve kterém mohou neziskové sportovní organizace čerpat peníze na mzdy a náklady z doby jarního nouzového stavu. Dotaci však chce také řada profesionálních klubů a podnikatelů ve sportu a to nejen na mzdy, ale obecně na restart sportu. „O programu Covid Sport 2 diskutuje předseda Národní sportovní agentury s příslušnými rezorty,“ uvedl bez dalších podrobností Jakub Večerka, mluvčí agentury, která má dotaci na starosti.

Hoteliérům po celé republice se rovněž na podzim splní to, po čem volali. Stát jim bude kompenzovat období nouzového stavu, kdy museli mít zavřeno. Dostanou 100 až 330 korun za pokoj a noc. „Přicházíme s dotací, která podpoří ubytovatele jak v menších obcích, tak hotely ve velkých městech. Jsou to právě pražští hoteliéři, které dotace zachrání před krachem,“ říká Dostálová. Rezort zveřejní výzvu příští týden.

Kus pomoci chtějí i další sektory postižené koronavirovou pandemií. Dopravci již například přesvědčili Havlíčka, že jedině přímá podpora státu může zachránit firmy od krachu. Ministr odhadl, že pomoc zhruba dvou tisícům zájezdových dopravců by mohl státní rozpočet vyjít na stovky milionů korun. „Během září chceme mít výzvu připravenou, čerpat by se mohlo na přelomu října a listopadu,“ uvedl Havlíček.

Peníze od státu také požadují pořadatelé kongresů, veletrhů a eventů, kteří očekávají propad příjmů přeahující sto milionů korun. Předseda České eventové asociace Vít Rozehnal odhaduje zmařené náklady na 750 milionů korun.

Vláda přitom během jara spíše spoléhala na záruční programy, jejichž kapacita přesahuje půl bilionu korun. Státem garantované úvěry měly pomoci většině firem překonat těžké období a zasáhnout celou ekonomiku plošně. Ke konci srpna však byly vyčerpány úvěry jen za 19,1 miliardy korun.

Hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek míní, že by podpora vybraných sektorů státem dávala smysl, kdyby byla součástí širší koncepce s cílem změnit strukturu české ekonomiky. „Například směrem k posílení odvětví s největším dlouhodobým potenciálem. Nahodilá podpora toho či onoho odvětví naopak znamená neefektivní nakládání s prostředky daňových poplatníků,“ uvedl.