Vláda nám nepomáhá, chybí informace, stěžují si obce na omezení podpory pro ukrajinské uprchlíky | e15.cz

Co se změní Pro osoby z rizikových skupin, tedy děti a mladí do 18, let, rodiče dětí do šesti let, těhotné ženy, lidé nad 65 let, studenti českých vysokých škol do 26 let, invalidé a lidé s průkazem postižených i ti, kteří o ně pečují, se zatím nic nezmění. Pro osoby mimo rizikové skupiny vejdou v sobotu 1. července následující změny.



Nouzové ubytování bude stát hradit běžencům pouze prvních pět měsíců. Poté si ho musejí buď platit sami, nebo se přestěhovat jinam. Solidární příspěvek se přestane vyplácet všem, kteří u sebe doma či ve svém volném bytě ubytovávají uprchlíky. Do humanitární dávky se nově zahrne životní či existenční minimum i náklady na bydlení na osobu 3000 korun v evidovaném bytě či 2400 korun jinde, od výsledné částky se odečte uprchlíkův příjem.