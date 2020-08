Vláda prodloužila program Antivirus do konce října. Trvalý kurzarbeit ladíme, vzkázala Maláčová | E15.cz

Vláda na pondělním jednání schválila prodloužení programu Antivirus do konce října. Program, který má pomoci udržet zaměstnance ve firmách a chránit je před propuštěním, měl skončit na konci srpna. Na twitteru to uvedla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Maláčová chce, aby kurzarbeit prošel vládou do dvou týdnů. Následně by ho měla schválit sněmovna, využívat by ho bylo možné od 1. listopadu.