Vláda schválila pravidelnou valorizaci všech důchodů | e15.cz

Kabinet vycházel při výpočtu částky ze zákonných pravidel. Podle údajů ministerstva práce by se průměrný starobní důchod měl v lednu dostat nad 20 600 korun. Jurečka minulý týden řekl, že přidání zvedne příští rok výdaje na důchody o 12,3 miliardy korun. Celkem by do penzí podle návrhu rozpočtu na příští rok mělo putovat 706,2 miliardy korun.

Starobní penze od České správy sociálního zabezpečení pobírá 2,36 milionu lidí a invalidní a pozůstalostní důchody dalších 479 tisíc. Průměrný starobní důchod činil na konci června 20 233 korun. Několik desítek tisíc penzí vyplácejí pak ještě systémy resortů obrany, spravedlnosti a vnitra. Jejich průměrné starobní důchody jsou o několik tisíc vyšší.

Důchody se podle zákona pravidelně valorizují vždy od ledna o růst cen a polovinu růstu reálných mezd. Podle vládní novely se má valorizace zpomalit a zohledňovat se má znovu třetina růstu reálné mzdy jako do roku 2018. Přidávaných 360 korun je podle dosavadních pravidel. Vláda musí totiž úpravu penzí schválit do konce září, novela platí ale až od října. Jurečka už několikrát zopakoval, že dosavadní i nový výpočet vycházejí pro letošek úplně stejně. Reálné výdělky v Česku teď nerostou, výslednou částku tak neovlivní.

Cenový přírůstek za sledované období od posledního přidání od února do června činil teď 1,3 procenta. U průměrného starobního důchodu by to znamenalo navýšení asi o 264 korun. Přidání bude pro všechny ale téměř o stokorunu vyšší. Solidární část penze musí totiž odpovídat desetině průměrné mzdy. Ta má pro příští rok podle ministerstva práce činit 43.967 korun. Solidární díl se tak musí z letošních 4040 korun dostat na 4400 korun. Zvednout se tedy musí o 360 korun. To je růst o 1,8 procenta.

Průměrná penze by po lednovém navýšení měla být podle podkladů k nařízení na 56,8 procenta průměrné čisté mzdy a na 44,9 procenta hrubého výdělku. Solidární výměra by měla tvořit 21,3 procenta průměrného starobního důchodu. Teď je to 20,7 procenta. Ministr uvedl, že od letošního ledna s mimořádnou červnovou valorizací by do příštího ledna měl průměrný starobní důchod vzrůst celkem o 1120 korun. Ženy by si díky výchovnému měly polepšit za poslední rok v průměru zhruba o 2120 korun, upřesnil Jurečka.

Minulý týden řekl, že přidání zvedne příští rok výdaje o 12,3 miliardy korun. Ministerstvo v podkladech poznamenalo, že peníze na valorizaci má už v připravovaném rozpočtu. Podle něj by do penzí mělo v roce 2024 putovat 706,2 miliardy korun. Je to 32,5 procenta všech státních výdajů.

Od ledna by se podle Jurečky podle dalšího schváleného nařízení měly také zvýšit zvláštní příspěvky k důchodu pro bojovníky za svobodu z let 1939 až 1945 a pozůstalé po nich. Vzrůst by měly o 5,2 procenta. Pro odbojáře by měl příspěvek činit nově 2816 korun místo dosavadních 2676 korun měsíčně, pro pozůstalé 1408 korun místo 1338 korun. Příspěvek pobírá asi 7000 lidí. Výdaje by měly příští rok dosahovat asi 4,2 milionu korun.