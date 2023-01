Výběr DPH roste o desítky miliard, na zkrocení bilionového dluhu to ale nestačí. Stát některé sazby zvýší | E15.cz

Příjmy státu akcelerované dosavadním výkonem ekonomiky a vysokou inflací stoupají. Inkaso daně z přidané hodnoty, hlavního zdroje finančních prostředků pro stát a samosprávy, za posledních šest let vzrostlo o sto miliard korun na půl bilionu. Plyne to z aktuálních údajů Finanční správy. Na zkrocení státního dluhu, který se má letos z necelých tří bilionů přiblížit hranici 3,3 bilionu, to však nestačí. Vláda proto musí přijít s opatřeními na konsolidaci veřejných rozpočtů.