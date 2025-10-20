Vyjednávání ANO, SPD a Motoristů pokračuje bez konfliktů. Strany hledají shodu na programu
Zástupci ANO, SPD a Motoristů nenašli v pondělí při jednání o případném společném vládním programu o financích, průmyslu a obraně zásadní překážky. Vyjednávání postupuje poměrně rychle. Novinářům to po skončení schůzky vyjednávačů řekl první místopředseda ANO Karel Havlíček a zvolený poslanec Motoristů Boris Šťastný. Podotkli, že vyjednávači hledali průniky z volebních programů. Na jakých bodech našli shodu, politici neupřesnili.
„Máme dobrý pocit z jednání. Jedeme poměrně rychle, ale skutečně jdeme do detailu, probíráme programy stran, snažíme se najít kompromisy. Musím říct, že se to vyvíjí velmi dobře. Nenašli jsme zásadní překážky,“ uvedl Havlíček. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová popsala dnešní jednání jako korektní, věcné, expertní a bez emocí.
Po dvou vyjednávačích z každé strany i garanti kapitol z volebních programů debatovali o financích, průmyslu a obraně. Uvedli, že hledali průniky. „Průniků jsme našli velké množství. Debatovali jsme samozřejmě věci, kde se lišíme,“ uvedla Schillerová.
Body, na nichž je shoda či kde se pohledy liší, politici nepřiblížili. Podle Šťastného se vyjednávači dohodli, že dílčí věci komentovat nebudou. „Udělali jsme si průniky. Fakticky ve všech věcech jsme se hladce domluvili,“ řekl Šťastný. Podle něj prohlášení případné koaliční vlády vzniká snadno. Havlíček řekl, že se zveřejní až hotové a odsouhlasené texty.
Při příchodu na jednání zástupce SPD Jindřich Rajchl řekl, že pro hnutí je podstatná modernizace armády a posílení počtu vojáků. Výdaje na obranu by neměla překročit dvě procenta HDP. Schillerová před schůzkou řekla, že také ANO je pro dvě procenta HDP na obranu. Pro Lubomíra Metnara z ANO je stěžejní ukotvení Česka v NATO a mezinárodních organizacích.
Končící vláda Spolu a STAN přitom letos v březnu přijala usnesení, podle kterého porostou obranné výdaje do roku 2030 o 0,2 procenta HDP ročně na tři procenta HDP. Červnový summit NATO v Haagu se dohodl na zvýšení obranných výdajů členských zemí na pět procent HDP do roku 2035. Z toho 3,5 procenta HDP by mělo jít na tradiční vojenské výdaje, zbývajícího 1,5 procenta HDP na ostatní výdaje, kam by měly spadat mimo jiné investice do infrastruktury, kybernetické bezpečnosti a odolnosti společnosti.
„Jednoznačně budeme naši bezpečnost posilovat, jak vnitřní, tak vnější. Hledali jsme optimální formu, jak to napsat do programu. Myslím, že budou občané spokojeni, ale budou spokojeny i firmy,“ uvedl Havlíček.
V úterý by měla pokračovat debata o kapitolách zdravotnictví, práci a sociálních věcech, zemědělství a sportu. Jednání o rozdělení vládních postů už skončila. Lídr ANO Andrej Babiš, který je vedl, je na dovolené.