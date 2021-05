Řidičský průkaz bude možné vyměnit přes internet. Zatím se platnost prodlužuje | E15.cz

Téměř 341 tisíc motoristů v Česku si během letošního roku musí vyměnit řidičský průkaz. Pro řidiče, kterým průkaz propadl v období v období od 1. září 2020 do 30. června 2021, však zatím stále platí mimořádné prodloužení platnosti o deset měsíců. Komu platnost dokladu vyprší v době do konce letošního června, tomu se automaticky prodlouží o dalších deset měsíců. Vláda mezitím chystá úpravu, díky které bude možné o výměnu zažádat přes počítač.

Za celý letošní rok vyprší platnost u celkem 340 953 řidičských průkazů. Nejvíce práce budou mít úřady ve Středočeském kraji, kde skončí platnost dokladů skoro 47 500 motoristům. Následuje Praha a Jihomoravský kraj. Nejvíce výměn se bude týkat řidičů ve věku 41 až 50 let.

Propadnuté řidičské nebo profesní průkazy či technické prohlídky vozidel se prodlužují o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti. Prodloužení platnosti dokladů je dalším krokem ke snížení pohybu občanů na veřejnosti v rámci protiepidemických opatření proti Covidu 19.

Prodloužení platnosti se týká zejména řidičských průkazů, pravidelných technických prohlídek, průkazů profesní způsobilosti řidiče a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti o dalších 10 měsíců od konce jejich původní platnosti. Prodloužení lze využít i u některých dokladů či lhůt v oblasti nákladní, železniční a vodní dopravy.

V případě potřeby lze řidičský průkaz stále vyměnit či absolvovat kontrolu technického stavu v STK. Úřady či servisy uzavřeny nejsou. Mapa obcí s rozšířenou působností a seznam stanic STK je k dispozici na webu Ministerstva dopravy. I přes uvedené možnosti ministerstvo dopravy doporučuje, aby, pokud je to možné, řidiči svá vozidla přistavili na pravidelnou technickou prohlídku. Opatření má pomoci zejména těm, kteří se cítí zdravotně ohroženi, museli by cestovat mezi okresy, jsou v zahraničí, mají auto v depozitu a podobně.

Pravidla platí na území celé EU

Takzvaný Omnibus II navazuje na loňský Omnibus I, který se v souvislosti s první vlnou pandemie COVID-19 týkal období od 1. února do 31. srpna 2020 a prodloužil platnost dokladů a kontrol o 7 měsíců. Doklady již jednou prodloužené se i nyní mohou znovu prodloužit a to buď do 1. července 2021 nebo o 6 měsíců, pokud prodloužená platnost vyprší po datu 1. července 2021.

Návrh nařízení Omnibus II předložila v lednu Evropská komise v reakci na aktuální pandemickou situaci a na základě podnětů členských států, včetně České republiky. Nařízení bylo následně v rámci zrychlené procedury projednáváno na půdě Evropského parlamentu a Rady EU a je účinné od 6. března v celé Evropské unii. Na řidičské průkazy i na další dopravní doklady se tak hledí jako na platné ve všech členských státech.

Již v říjnu 2020 vydalo Ministerstvo dopravy metodické stanovisko, podle kterého se hledí na řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti propadlé od 1. září 2020 do 31. března 2021 jako na platné po dobu dalších 6 měsíců. To ovšem platilo pouze na území České republiky. Nyní je nahrazeno novou evropskou úpravou a prodloužení platnosti dokladů se tak vztahuje na celou Evropskou unii.