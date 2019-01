Vyšší odvody za státní pojištěnce mají šanci, rozpočet to může stát až patnáct miliard navíc | E15.cz

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje vázat platby za státní pojištěnce na průměrnou mzdu. Firmy ani odboráři nemají vážnější výhrady, rezort financí by naopak vycházel z HDP, což by stálo méně.

Skokový nárůst odvodů za státní pojištěnce o téměř patnáct miliard korun by si v roce 2021 vyžádal záměr ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) navázat tyto platby na průměrnou mzdu. Druhou možností je myšlenka ministerstva financí vycházet z hrubého domácího produktu. To by se objem prostředků ve veřejném zdravotním pojištění zvýšil o dvě a půl miliardy.

Firmy ani odboráři nemají k Vojtěchovu návrhu vážnější výhrady. Tripartita ho detailně posoudí na příštím jednání, které se koná v březnu. Vojtěch se bude muset dohodnout také se šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou (ANO), která upřednostňuje levnější variantu.

„Mělo by to být vázáno na průměrnou mzdu,“ řekl šéf Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner. Podle mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Evy Veličkové jsou názory zaměstnavatelů podobné. „Klíčové ale bude, jak dopadne debata o koeficientu k průměrné mzdě, která určí konečnou výši,“ dodala.

Vojtěchovi jsou nakloněni i zástupci zaměstnanců. „Jen je třeba vyladit, aby zátěž byla spravedlivě rozložena. U jednotlivých plátců je velmi rozdílná,“ uvedl místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek, který rozhodně odmítá vyšší spoluúčast pacientů. „Přispívá k nerovné kvalitě péče,“ podotkl.

Celkově má veřejné zdravotní pojištění letos k dispozici na 320 miliard korun. Ze státního rozpočtu se na každého z 5,9 milionu státních pojištěnců, tedy dětí, seniorů nebo nezaměstnaných, vyplácí 1018 korun měsíčně. Pro příští rok je schváleno 1067 korun. Kdyby se odvody počítaly z průměrné mzdy, od roku 2021 by stát podle ministerstva zdravotnictví hradil 1274 korun. Další rok by to bylo 1337 korun.

Vojtěch argumentuje tím, že současný model, kdy je stanoven vyměřovací základ jako pevná částka, kterou je možné každoročně měnit nařízením vlády, je nevyhovující.

„Nezajišťuje dostatečnou předvídatelnost příjmů systému veřejného zdravotního pojištění ve střednědobém horizontu,“ píše se v odůvodnění návrhu.