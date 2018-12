Která pojišťovna vyplatí nejvíc na úrazovém pojištění? Podívejte se na žebříček | E15.cz

Na nejnovější fotce, kterou se „Bimbo Barbie“ Lela Ceterová (29) pochlubila na Instagramu, její nepřirozenost postoupila do dalšího levelu. Na snímku má totiž natolik podivný tvar obličeje (čehož si jistě všimnete, pokud tedy dokážete zdvihnout zrak od jejího dekoltu…), až to i její fanoušky zarazilo – a hned začali spekulovat, čím to je. Že by další operace, nebo jenom dodatečná úprava fotky?