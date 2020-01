Rychlotratě: Jejich výstavbu by měly pojistit garantované investice | E15.cz

„V souladu s evropskou legislativou je žádoucí garantovat financování rychlotratí nejméně na pět let. To by pokrylo hlavní nároky příprav tratí,“ uvádí mluvčí SŽDC Marek Illiaš s tím, že roční objem investic by se měl po roce 2025, kdy by měla začít výstavba, pohybovat mezi dvaceti až třiceti miliardami korun. „SŽDC již poskytla vládě podklady s předpokládanými náklady na výstavbu,“ doplňuje.

Balík investic do rychlých tratí přesahuje podle národního investičního plánu 1,2 bilionu. Nejdráže vychází spojení Prahy s Brnem a Ostravou, přesahuje 338 miliard korun.

Roční garance investic by měla zajišťovat třicet až čtyřicet miliard korun, domnívá se předseda dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp. Ochranu investic vůči účinkům hospodářského cyklu podporuje i šéf projektantů společnosti Sudop Praha Tomáš Slavíček. Příprava tratí by tak pokračovala i v případě ekonomické recese.

Ministerstvo dopravy však garance neplánuje. „Nutné je zajistit zejména finance na provoz, opravy a údržbu stávajících železničních tratí a v nemalé míře i na dotace na provoz vlaků,“ říká mluvčí rezortu František Jemelka. „Lze předpokládat, že téma garancí bude v budoucnu předmětem širší debaty,“ dodává Jemelka.

Postup ministerstva dopravy neschvaluje poslanec za ANO Martin Kolovratník, předseda poslaneckého dopravního podvýboru. „Ministerstvo má mít větší ambice a vyvíjet větší tlak na premiéra a rezort financí. Nejméně desetiletou garanci alespoň třiceti miliard ročně navíc nad rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury by měla vláda vážně řešit už letos,“ říká. „Aby to nedopadlo jako s Vítem Bártou, který připravené projekty zastavil,“ dodává poslanec.