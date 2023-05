Zákaz CBD překvapil i premiéra. Vládne tu úřednická byrokracie, říká Vobořil | e15.cz

V Evropě se proti CBD nepostupuje tak tvrdě, jak to nyní předvádí český stát, upozorňuje protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Zákaz na základě pouhého doporučení překvapil i premiéra a on se o něm dozvěděl z médií. “Tady je vidět, že nevládnou pouze politici, ale i úřednická byrokracie, která má moc zastavit téměř cokoliv,” tvrdí.

Premiér Petr Fiala vstoupil do debaty o zákazu CBD. Proč?

O CBD jsem se s panem premiérem bavil už před rokem a sám říkal, že ho překvapuje, jak je to velká industrie. Co se týče regulace konopí, včetně THC, tak je přesvědčen, že by se to mělo zregulovat trhem. To jsme si řekli jasně. Jsem si jistý, že kolegové z ODS nemají chuť takhle likvidovat podnikání. Když premiéra kolega z vlády (ministr zemědělství Zdeněk Nekula) překvapí vyhlášením, že se CBD v potravinách zakáže do čtyř týdnů, tak je jeho reakce samozřejmě podivení, zdali tohle myslíme vážně.

Mohly za změnu jeho názoru i dopisy od podnikatelů a asociací kolem CBD?

Dostal několik dopisů. Sám jsem mu navrhoval, ať se na to ještě podíváme a sedneme si nad tím při nějakém pracovním setkání. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) si nad tím problémem myje ruce a řešením je pro ni to zakázat. S tím nesouhlasím.

Stihne se najít řešení, než začne zákaz platit? S ministerstvem zemědělstvím jsem byl v kontaktu i poté, co se premiér vyjádřil, že plošný zákaz nepovažuje za šťastný. Přišlo mi, že SZPI stále drží pozice. Trvají na tom, že chtějí od výrobců jasné studie a doklady o dopadech CBD na lidské zdraví. A bez toho by se neměly tyto potraviny prodávat.

Je na nich, aby našli řešení. Máme tu nějakou vládní koalici, která jasně řekla, že tu nebudeme v této oblasti likvidovat firmy a podnikání. Říká, že nechce jít cestou zákazu, a státní správa přijde s něčím přesně opačným. Takže teď ať přijdou s řešením oni, a ne, že budou chtít po premiérovi, aby to za ně vyřešil.

Stihne se s tím zákazem ještě něco udělat? Přijde za pár týdnů.

Věřím, že ano. Doufám, že jim premiér vysvětlí, že je předsedou vlády a ministr zemědělství nemůže udělat kroky, aniž by to projednal s koaličními partnery.

SZPI argumentuje, že proti CBD tvrdě postupují i v Německu, Lucembursku, Belgii…

Nepostupují. To není pravda. Prostě to není pravda. Ať předloží rešerši, jaké legislativní opatření ty země udělaly. Nevím o žádném plošném opatření. Bavím se také s mezinárodní organizací, která zastupuje CBD firmy po celé Evropě, a nevím, že by jediná země udělala podobný typ opatření. Tyhle výroky jsou mlžením a není to pravda. Nevím, jak už to jinak říct. Možná se vyjadřuji nad kompetence svého úřadu, ale nezbylo mi nic jiného, než si udělat k tomu problému vlastní rešerši. V tomhle za SZPI nechci dělat jejich práci. Oni říkají, že jediné řešení je něco, co nikdo v Evropě nedělá: stáhnout potraviny s CBD z trhu úplně na čtyři roky a nechat tu šedou zónu. Takhle to nejde.

Jak byste tu situaci řešil vy, kdybyste na to měl pravomoc?

Třeba tím, že CBD dáme do zákona o psychomodulačních látkách, počkáme několik měsíců a mezitím se vůbec nic nestane. Za tři měsíce nás určitě žádná EU nebude honit. Neexistuje tu ani žádné evropské nařízení. Vydali pouze doporučení. Vůbec netuším, od čeho se SZPI odráží, že musí okamžitě zakazovat. Měl by se udělat krok zpátky. Přichystat několik návrhů řešení. Podívat se, jak to řeší v jiných západních zemích. Pak se sejde několikrát expertní panel a připraví premiérovi a ministrovi rozumný model, který reguluje to, co je na trhu skutečně rizikové, a to bezpečné nechá být.

Věříte, že k takovému scénáři dojde?

Věřím, že premiér je šéf. Chci jen zdůraznit, že v Česku žije milion lidí, kteří CBD užívají každý den a považují ho za léčebnou bylinu. Není to tak, že ti lidé s tím po zákazu přestanou. Dovedete si představit to naštvání lidí, že to jeden úřad stáhne a vláda s tím nic neudělá?

Když se projdu po centru Prahy, vidím velké množství obchodů s produkty CBD. Jak se téhle sféry zákaz může dotknout?

Po zákazu by ty obchody nezmizely. Na první pohled se nestane vůbec nic. CBD začnou prodávat jako dekorativní předmět. Je to špatně, protože ztratíme kontrolu nad tím sledovat, co je obsahem těch nabízených produktů.

Někteří lidé si na podnikání s CBD napůjčovali desítky milionů korun a pár týdnů zpátky se dozvěděli, že mohou skončit. Vidíte v tom problém?

Ano. Podpoří to ten typ trhu, který tu nechceme. Nemyslím si, že CBD zmizí, zmizí jen možnost, aby do toho potravinářská inspekce vstoupila a koukala se, co v produktech je. Naproti tomu získat povolení od Evropské unie je pro výrobce CBD v tuto chvíli nemožné, protože EFSA certifikace zastavila, pokud chápu proces srpávně. Jen za certifikáty museli utratit miliony korun. Z 270 žádostí certifikát dostalo deset.

Proč CBD stát tak dráždí? Nemá to žádné silné účinky, které by změnily stav mysli jako marihuana či alkohol.

CBD nemá žádné takové účinky. Proč tak stát jedná, nevím. Nikdo to se mnou nekonzultoval, což mě také zlobí.

Jak jste se o plánu potravinářské inspekce dozvěděl?

Z médií. CBD výrobky, které se momentálně prodávají jako dekorativní předmět, jsou někdy kontaminované těžkými kovy a pesticidy. Část téhle produkce je z Číny a těmhle producentům by rozhodně nevadilo, kdyby jejich konkurence kvůli zákazu zmizela.

Vedle CBD tu máme ještě další látky jako HHC či Kratom. Ty jsou také roky prodávané jako dekorativní předměty a začalo se to řešit až nedávno. Nepřišla snaha řešit tyhle prodejní fígle pozdě? Zmiňované látky jsou rizikovější než CBD a třeba na Kratomu může vznikat i závislost.

Přijde mi, že jsme součástí nějaké ideologické hádky uvnitř státní správy. Náš návrh zařadit Kratom a HHC do kategorie psychomodulačních látek a regulovat to podobně jako tabák, se setkal s odporem. Tady je vidět, že nevládnou pouze politici, ale i úřednická byrokracie, která má moc zastavit téměř cokoliv.

Například mi státní správa několik měsíců říká, že to, co navrhujeme, je v pořádku, ale nikdo to nechce hlídat a vymáhat. Tak jsme pětkrát přepisovali návrh zákona, kdo za to bude zodpovídat. Pohodlnější je pro ně některé produkty jako CBD zakázat s tím, ať to řeší policie, celníci, soudy a věznice. To je ale pak vysoký náklad a žádný příjem pro stát a kontrola je spíše menší, než nabízí regulovaný trh.

Jak byste látky jako kratom a HHT řešil?

Definovat tyto látky jako psychotropní látky s nižším typem rizika. Navrhli jsme vytvořit nový seznam, který na ně nebude koukat jako na zakázané, ale jako na regulované látky. K tomu se váže třeba prodej od 18 let. Nebyla by povolená reklama. Prodávat by se mohly jen ve specializovaných obchodech. Jinak by se také danily. Místo toho, aby státní správa vymáhala trestněprávně zákaz, tak by vymáhala prodej jen plnoletým a kontrolovala by místa a způsob prodeje

V sousedním Německu je legalizace marihuany na spadnutí. Proč musí Česko reagovat?

Nejde jen o Německo. Nedávno jsem dostal oficiální dopis od Lucemburské vlády, která udělá totéž. Bude následovat Holandsko a Maltu. Legalizace probíhá také v jiných částech světa a je jen na nás, jestli budeme reagovat dřív, nebo opatrně čekat, co udělají ostatní. Já osobně jsem pro rychlou reakci, neboť si pak pravidla můžeme nastavit, jak nám nejvíce vyhovují. Pokud budeme moc otálet, budeme spíš přebírat cizí modely regulace. Z hlediska prevence je podle mě lepší tvrdě regulovaný trh než úplná prohibice.

Můžete to nějak rozvést?

Konopný trh roste i přes prohibici 40 let. Je etablovaný, ale nezákonný. Regulace nám umožní do trhu vstupovat a vymáhat lépe naše pravidla. Navíc ty prodeje půjde danit. Teď státu unikají miliardy a další miliardy vydává na represi, která se ale neukazuje jako příliš účinná. Samozřejmě nejde o ideální model, je ale funkčnější než zákaz a jeho vymáhání. Válka s drogami je zkrátka prohraná.

Jak nás legalizace marihuany ovlivní jako společnost?

V Evropě máme třeba Holandsko. Jak je ta země změněná? Mluvíme o kontrolovaném, ne volném prodeji. Kontrolovaný trh podle všech čísel funguje lépe než prohibice. Vezměme si jako příklad alkohol. Trhy, kde je alkohol tvrdě regulovaný, tak je jeho dopad nižší než na trzích, kde jsou ty pravidla mírnější. Česko je země velmi benevolentní k alkoholu, a to taky vidíme na těch negativních dopadech a jeho vysoké spotřebě.

Ale zpět ke konopí. Když v roce 2013 Colorado legalizovalo konopí, tak jsem byl na nějaké konferenci a viděl jsem průvod, který hlídali policisté. Tak jsem se jich zeptal, co na tu legalizaci říkají. Jeden mi odpověděl, že je svědkem toho nejhoršího, co se mohlo stát. Ten druhý říkal, že je to konec civilizace, jak ji známe. Už dopředu si lidi představují nějakou pohromu a hrůzu. Nakonec se nic zásadního nestalo. To říkám jako člověk, který má k omamným látkám negativní vztah a nepije alkohol ani kávu.