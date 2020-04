Zákazy budou pokračovat, pravomoci Vojtěcha posílí. KSČM je pro | E15.cz

Až v polovině května skončí nouzový stav, jehož prodloužení prosadila v Poslanecké sněmovně vláda, Česko se k běžnému životu nevrátí. Kabinet Andreje Babiše (ANO) chce, aby zákazy a omezení platily dál. Umožní to novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou připravuje šéf rezortu zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Příští týden ji má schválit vláda a následně parlament. Komunisté s úpravami paragrafů souhlasí, takže přijetí normy je prakticky jisté. Opozice je proti. Hovoří o další legislativní kličce a přílišné koncentraci moci do rukou ministra zdravotnictví.

„Jde o záměr, který podporujeme,“ řekl deníku E15 předseda KSČM Vojtěch Filip s tím, že s chystanými změnami souvisí doprovodné usnesení k prodloužení nouzového stavu do 17. května, které už sněmovna schválila.

Premiér Babiš nutnost novely zákona odůvodňuje tím, že restriktivní opatření musejí být zachovány ještě týden po 17. květnu. Silnější kompetence umožní ministru Vojtěchovi zakázat nebo omezit činnost obchodních center, obchodních a výrobních provozoven, bazénů a wellness, veřejné dopravy nebo sociálních služeb a nařídit jim hygienická opatření včetně povinnosti používat osobní ochranné a dezinfekční prostředky. Vojtěch bude moci regulovat také veřejné akce včetně demonstrací.

„Vláda pokračuje v právním chaosu a připravuje si další legislativní kličku. Zásadně odmítáme, aby o tak závažných věcech, jako je omezování svobody občanů, rozhodoval pouze jeden ministr,“ uvedl šéf ODS Petr Fiala. Poukázal na pravomocný verdikt Městského soudu v Praze, který vládě nařídil, aby se řídila krizovým zákonem, a nikoliv normou o ochraně veřejného zdraví.

Piráti také odmítají, aby o všech opatřeních rozhodoval jen jeden ministr. „Vhodnější by bylo zavést stav pandemické pohotovosti, který by schvalovala vláda a mohla by ho stejně jako nouzový stav zrušit Poslanecká sněmovna,“ míní předseda strany Ivan Bartoš.

„Představa, že by například příští dva roky nemohlo proběhnout žádné shromáždění proti vládní politice na základě výnosu ministra zdravotnictví, je pro nás zcela nepřijatelné,“ dodal šéf Pirátů.

Premiér Babiš oponuje, že bez novely zákona by nebyl dodržen plán vlády na rozvolňování restrikcí. „A nebylo by možné připravit se na případná nová opatření, pokud by zemi zasáhla druhá vlna epidemie koronaviru,“ tvrdí.