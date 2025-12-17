Finanční správa spouští další Daňové echo. Zaměří se na výhry z hazardu
- Finanční správa ČR zahájila již čtvrtou fázi projektu Daňové echo.
- Cílem další etapy je upozornit poplatníky na možné nesrovnalosti v souvislosti se zdaněním výher z hazardních her.
- Osloveni budou poplatníci, kteří v roce 2022 a 2023 dosáhli čisté výhry převyšující zákonný limit pro osvobození. Ten byl v dané době jeden milion korun.
„Dlouhodobě prosazujeme postupy, které občanům usnadňují plnění jejich daňových povinností. Daňové echo je moderní nástroj správy daní, kdy cílem není represe, ale pomoc poplatníkům opravit chyby, aby se vyhnuli sankcím a zbytečným nákladům,“ uvedla Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.
Čtvrtá etapa projektu se poprvé zaměřuje na hazardní hry. Celkem 93 osob obdrží osobní dopis, který je upozorní na to, že podle dostupných informací v letech 2022 a 2023 získali čisté výhry z hazardních her přesahující jeden milion korun. Tato částka převyšuje limit stanovený zákonem pro osvobození od daně z příjmů
Co je čistá výhra a kdy je nutné podat daňové přiznání
Podle zákona o dani z příjmů se čistá výhra definuje jako rozdíl mezi celkovými výhrami a vklady v průběhu roku. Jestliže tato čistá výhra překročí částku osvobozenou od daně, je nutné podat daňové přiznání a výhru zdanit. Limit pro osvobození se posuzuje odděleně pro každý typ hazardní hry. Pokud hráč u stejného typu hry použil různé provozovatele, čisté výhry a ztráty se sčítají. Naopak, pokud hráč hrál více typů her, čisté výhry a ztráty z různých druhů se nesčítají ani nekompenzují.
Dosavadní výsledky Daňového echa
- Daňové echo I: zaměřeno na chyby u penzijního spoření za rok 2022, dobrovolně přiznáno 3,5 mil. korun.
- Daňové echo II: zaměřeno na chyby na nesprávné uplatnění slevy na manžela/manželku, dobrovolně přiznáno 48,8 mil. korun.
- Daňového echo III: zaměřeno na chyby v penzijním spoření za zdaňovací období 2023 a 2024. Vyhodnocení proběhne v průběhu roku 2026.